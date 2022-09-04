感慨婚姻︱阿Sa認當年結婚衰衝動　阿嬌遺憾未生B

藝人蔡卓妍（阿Sa）與好姊妹鍾欣潼（阿嬌）近年成功開拓內地市場，早前參與綜藝節目《乘風破浪》，人氣更雙雙登頂，節目後二人更工作不斷，近日Twins在內地綜藝節目中談及結婚生仔的話題，當中阿嬌直言自己離婚後開始反思：「我曾經就是有結過婚嘛，就是也離婚了，那一刻我在想『我是不是該結婚了？』而不是我真的想結婚，就是糾結了很久，在那段時間應該follow（遵循）我自己的心，但那刻我沒有。」雖然阿嬌與前夫賴弘國離婚收場，但佢最大遺憾係未能成為一位媽媽生BB。

而阿Sa就透露當初亦曾為自己的人生做好規劃，20歲到30歲拚搏事業，30歲到40歲組織家庭，40歲到50歲就已經做媽媽，但今年即將踏入40歲的她仍未達到目標：「如果我這幾年不生（小孩），我應該也生不了。」阿Sa直言唔想放棄事業，但又未知自己能否兼顧好家庭與事業，令佢十分糾結。同場藝人鄭愷就指結婚需要衝動，阿Sa隨即答道：「我上次就是很衝動，我衝動過，我現在要很認真地考慮。」阿Sa在2010年證實婚訊，同時宣布離婚，震驚全城。阿Sa現時同富貴男友石恆聰感情穩定，她亦坦言有考慮過結婚：「是我自己在思考，要不要進入人生的新階段。」

另外二人近日接受平台訪問時，談及過去4個月因參與節目，每天均在唱歌跳舞都好大壓力，阿Sa笑指壓力來自交社會保險：「如果不準時交的話會斷掉，要重新再交，壓力真的很大。」而有「社交恐懼症」嘅阿嬌，則表示現時情況已大有改善：「這個是可以練的，我願意跟這個世界交朋友，要先放過自己，就不要糾結，但有時候躲在家裏也挺好的，適合的時間去嘗試一些你認為最好的東西，就沒必要逼自己。」談到二人成軍逾廿載，感情已昇華到另一階段，被問到若然是男生會喜歡對方？兩女即異口同聲表示會，阿Sa更說：「下一輩子吧！約定你。」阿嬌亦隨即附和，姊妹之情實在令人羨慕!