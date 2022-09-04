【團團圓圓】月餅 x 卡通人物！係冇得輸嘅！

過幾天就到中秋節，一家人團團圓圓，除了賞月之外，當然還要食月餅應節，可能小朋友對傳統月餅未必大感興趣，如果換上有卡通人物的月餅，相信會多吃幾件呢，我們就精選了今年中秋有甚麼卡通月餅，同場亦會加映親子DIY月餅，跟着步驟一樣可以整到呢！

由老字號品牌聯乘Rilakkuma輕鬆小熊，今年特別推出輕鬆小熊奶黃麻糬酥皮月餅，顧名思義月餅外皮採用酥皮，有別於一般傳統月餅，而內餡則是流心奶黃麻糬，口感外脆內軟，而包裝盒當然有主題的輕鬆小熊。此外，系列還有流心奶黃芝麻月餅及迷你蛋黃白蓮蓉月餅，後者更在月餅上刻印有輕鬆小熊大頭呢。

另一老字號品牌就聯乘B.Duck，推出便當盒造型的B.Duck流沙奶黃迎月月餅盒，不僅在包裝和月餅上均印有B.Duck圖案，最特別是禮盒用上雙層日式便當盒設計，更附有筷子及匙羹，即使過了中秋，亦可充當食物盒使用。至於口味方面就只有流沙奶黃一種，金黃外皮包裹著幼滑細膩的流沙奶黃，配上香濃鹹蛋黃香味，喜歡食流沙質感就不要錯過。

人氣大熱的角落小夥伴今年亦有參戰，以角落小夥伴音樂列車奶皇月餅登場，將包裝盒打造為音樂盒，能響奏出動聽的音樂，加上以上列車為主題，外觀極為討好，內裏包含了蛋黃奶皇、朱古力奶皇、黑芝麻奶皇、士多啤梨酪奶皇4款口味，每款月餅各自印有不同的角落小夥伴。

去年已經出動的迷你兵團，今年繼續陪住大家迎中秋，大推迷你兵團拔絲蓮蓉月餅，圓滾滾立體造型的迷你兵Bob月餅禮盒，雙眼能夠隨住身體擺動而上下晃動，玩法夠過癮，而月餅上亦印有迷你兵Bob的招牌雙眼，配以拔絲蓮蓉內餡，濃濃蛋黃的加上白蓮蓉，更可一絲絲拉出。

如果大家有印象的話，去年多啦A夢就有推出過月餅，還用上隨意門禮盒非常吸睛，今年品牌繼續與多啦A夢聯乘，不過禮盒就改用多啦A夢大頭配以花紋，而月餅分別有十勝紅豆及奶黃口味，兩款口味均印有多啦A夢頸上的小鈴鐺，捨不得放入口。