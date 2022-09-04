徐若瑄藍色緊身衫Hot爆　老公仔仔竟然唔現身撐？

台灣女星徐若瑄（Vivian）尋晚（3日）首度於台北小巨蛋圓滿舉行個唱，慶祝出道32年，吸引近百明星友人現身，包括庾澄慶、林心如、柯震東等。演藝圈人緣極佳嘅佢，一口氣邀請7位嘉賓助陣，包括金曲歌后彭佳慧、金馬影后陳淑芳等，更有徐媽媽與逝世徐爸爸隔空對唱，氣氛感人。當中佢更復刻當年身在日本團體「黑色餅乾」時嘅經典Look，還原度高達90%，令唔少粉絲都High爆，全場大合唱1997年推出嘅代表作《闘志stamina》。

開場時佢又着上性感藍色緊身衣，S形身材表露無遺，賣力唱跳成名曲《VIVILAND》、《狠狠愛》、《假扮的天使》等，並興奮同粉絲打招呼：「謝謝你們冒風雨來這邊，非常感動！我保養的還可以嗎？跟你們說『30歲以前是天生麗質，40多歲後是要付出多少汗水、淚水』，誰要1個禮拜5天都去健身，我也想大吃大喝，但我熱愛我的工作。」

第一次唱開小巨蛋騷，佢就提到老公同仔仔依家留喺新加坡：「因為延期，也因為還需要隔離，大人原定出差的時間改不了、也不能影響孩子們上課，我安慰他們VIVILAND是巡迴演唱會，未來一定會開到新加坡去的。」