本日日本：美國冬甩連鎖品牌東京開旗艦店　必吃4款限定口味

各位冬甩迷注意！來自美國的大型連鎖冬甩品牌Krispy Kreme Doughnuts，最近在東京開設了日本最大型的旗艦店「Krispy Kreme Doughnuts東京國際Forum店」，選址東京千代田區的東京國際Forum大樓，除了可以吃到一般口味的冬甩外，更推出了4款全新限定口味，以最熱賣的原味糖霜冬甩（Original Glazed）為基本，再加上鹹甜配料，為味蕾帶來全新驚喜！首先是「Sloppy Joe冬甩」，Sloppy Joe是美國傳統的肉醬漢堡包，現在將製法用於冬甩上，將大量加入莎莎醬的肉醬夾在冬甩之中，大膽將鹹甜味道混合。另一款鹹口味的是「芝士通心粉冬甩」，在糖霜冬甩中加入極濃郁的黑胡椒芝士、煙肉及通心粉，感覺相當飽肚。另外還有「士多啤梨熔岩山冬甩」及「忌廉冧酒葡萄冬甩」，前者在冬甩中放入士多啤梨雪糕、北海道鮮忌廉、雪凍的士多啤梨果肉，再在外層灑上彩色的朱古力脆條。後者則是以「大人系甜點」為主題，使用北海道濃郁鮮忌廉，並加入浸過冧酒的葡萄乾，酒味芳香。此外為了紀念旗艦店開幕，店內更發售限量產品包括冬甩圖案的杯碟、抹手布及鎖匙扣等，等着各位粉絲帶回家！