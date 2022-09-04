炎明熹中招　姚焯菲鍾柔美關心問候

《聲夢》畢業生姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）等，聯同《聲夢2》學員今日（4日）於西貢為新歌《Hat Trick》MV進行拍攝，惟《聲夢》冠軍炎明熹（Gigi）因確診新冠肺炎需停工隔離而未能出席。Chantel及Yumi表示有傳訊息慰問Gigi，Yumi説：「叫佢喺屋企好好休息。（佢有冇講現時情況？）佢有回覆話多謝問候。」2人表示會更加注意衞生安全，如非必要不會除口罩。問到《聲夢2》一班師弟妹有否向他們請教秘訣？Chantel説：「都有問過點樣調整心態面對比賽，我自己比賽前唔會玩咁癲，集中精神諗比賽歌。」Yumi則表示會戒食甜、辣食物，以免影響聲線。2人又表示《聲夢2》學員中，與XiX較為熟稔，或許因大家年紀相若。

至於本身6名成員的XiX今日只得Kiele、Crystal、Vici及Aster出席，她們指另外2位成員會於稍後時間拍攝，又坦言比賽在即，現時心情緊張怕被出局，問到有否聽聞有內賽果指他們會勝出？眾人表示未有聽聞，會全力以赴，相信比賽公平。對有導師發火指學員已讀不回，沒有覆訊息，4人皆表示有回覆，因這是基本禮貌，又表示疫情嚴重下會盡量戴口罩，如飲水除口罩會與他人保持距離。