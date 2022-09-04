5G大電智能機　消費券買完仲有錢剩？

5G手機愈賣愈平，最近唔少大電款式更突破新低，用消費券買完仲有錢剩，即睇以下幾款！

罕有三卡槽

Redmi 10 5G此機乃同廠數字系列第一款5G手機，搭載MediaTek Dimensity 700八核心處理器、6.58吋90Hz FHD+屏幕、5,000萬像素主鏡頭、200萬像素景深鏡頭、500萬像素前置鏡頭及5,000mAh大電池，並罕有地內建三卡槽，支援5G雙SIM卡及1張512GB microSD卡。此機將於9月6日開售，即日起至9月5日期間，經小米香港官方Facebook Page的Redmi 10 5G帖文可領取手機券，入手平多HK$100！

特大記憶體

Galaxy A13 5G乃Samsung首部5G入門機款，以千中價格為賣點，備有黑、白、淺藍三色，6.5吋HD+ Infinity-V全屏幕配備5,000萬像素主鏡頭、200萬像素景深鏡頭及200萬像素微距鏡頭；加上5,000mAh大容量電池及6GB RAM，規格絕不失禮。美中不足是內置容量只有128GB，幸好支援1TB microSD記憶卡，想儲相儲Game就要加卡了！

高刷新巨屏

moto g51搭載Qualcomm Snapdragon 480+ 5G處理器，支援5G雙卡雙待，其6.8吋屏幕提供FHD+畫質及120Hz 刷新率，打機畫面表現唔差！相機系統整合3個鏡頭，分別是5,000萬像素主鏡頭、200萬像素微距及200萬像素的廣角鏡頭，主打Quad Pixel技術更能將進光量提升300%。其他配套包括5,000mAh電池、IP52生活防水等，容量只有4GB RAM+128GB ROM一款。