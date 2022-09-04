古巨基驚喜客串《阿媽》　拆解同姜濤合唱有極大呼吸聲原因

歌手古巨基（基仔）以神秘嘉賓身份客串英皇電影《阿媽有咗第二個》演出，給觀眾相當大驚喜，昨晚（3日）基仔應導演彭秀慧邀請一齊開Live傾偈，基仔指觀眾都好乖冇爆呢個秘密出來：「其實套戲第一次喺日本大阪上映，我已經有朋友睇咗知道，但好多人都保守到呢個秘密。」彭導笑言因為曾經話邊個劇透就「殺咗佢」！

彭秀慧表示當日邀基仔演出時，他一口答應，基仔笑言：「佢Send訊息畀我話戲裏面角色叫古巨基，我覺得冇人比我演得更好囉，你搵邊個都演唔到古巨基，我最熟佢囉，我諗我應該幫到你演古巨基呢件事。」他笑得個信字：「唔知你畀啲咩戲我做，會唔會有接吻戲、濕身戲，我冇問過就答應。」他坦言本身好欣賞彭導，形容她為才女導演：「我真係好多謝你諗到我，我好期待合作機會。」

彭秀慧表示當時靈機一觸，認為套戲是講一個歌手的故事，如果有位真實的歌手參演，在戲中為姜濤飾演的「方晴」加持就更Perfect了，她想了一堆條件，其實選擇唔多，結果基仔應承實在太好了！拍完戲後，她再問基仔可否與方晴合唱亦爽快得到答應，基仔笑言：「冇人可以配合度戲裏面古巨基唱歌，代唱唔到，梗係我唱埋啦！」

同姜濤合唱呼吸聲

直播期間，有網民問到戲中版本《愛‧回家》首段呼吸聲好大聲，估計作為歌曲監製的基仔係有特別意思，他親自拆解：「冇錯，係有特別意思嘅，我係想聽嘅人，特別係聽住耳筒嘅，好似有人輕輕喺耳邊同你講嘢嘅感覺，所以前段我同姜濤嘅呼吸聲都刻意留番喺度，聽時感受到一種好似攬住你家人、你愛嘅人喺耳邊唱歌嘅感覺。」彭導透露錄歌時，基仔很強調因為歌曲是配合戲內的方晴先出現，所以他特別安排歌中方晴的比重為先才合理，極之眷顧新人。

基仔出關第一天工作

當日基仔客串拍攝時亦是煞科日，彭導表示該時期基仔忙於湊仔很少現身，拍攝當日見到他容光煥發出現，有種「出山」的感覺，她笑言勇奪了基仔出關的第一天工作！基仔亦透露首天拍攝時見到姜濤時之間的對話，姜濤表示自己和媽媽睇咗基仔主演的劇集《情深深雨濛濛》30幾次，他聽罷驚訝到擘大個口得個窿，覺得姜濤係孝順乖仔！

基仔說：「同姜濤傾偈覺得佢喺舞台上好閃亮，但喺錄音室見到佢係個鄰家男孩，佢係問題少男嚟，都係問我拍戲多，我哋去錄音，但佢問我拍戲呀…哈哈哈。」姜濤又問基仔面對兩位女主角如果喺現實中會點揀，基仔惟有反問對方：「如果係你又點揀」，姜濤一樣話：「呀，我都唔識揀呀！」基仔又大讚姜濤用心又勤力做音樂，當日錄音過程極之順利，4、5小時便完成。

談到兩代歌手的分別，基仔指當年18、19歲藝訓班入行，約22歲做歌手，跟姜濤差唔多。他感覺年輕一代的他們已經好有才華好有想法，而回想自己當年則好單純，只很喜歡唱歌，簽約做歌手慢慢實戰中學習，工作經驗慢慢儲落，而這個世代的歌手很多都真係好叻，很多還懂得自己製作，曲風多元化好犀利！

戲中舒文錄音室，觀眾見到的一排排獎座，原來唔係道具，彭導話當時想增加真實感，結果基仔二話不說借出自己二十幾個獎座搬晒去錄音室，彭導笑言簡直係「贊助」，基仔笑說：「都幾開心嘅，除咗我本人，我啲獎都參與其中。」彭導亦感謝張敬軒借出錄音室。

毛舜筠突然驚喜現身

直播進行大概1小時後，毛舜筠突然驚喜現身！基仔對毛毛笑指戲中其實她有三個仔：「我都係你個仔。」三人談起在錄音室的一段，基仔覺得同毛姐真係似足並肩作戰多年的舊拍檔，有網民問：「點解方晴演唱會冇古巨基出現？」彭導笑言：「只會有兩個原因，就係時間同資源喇！」基仔打蛇隨棍上笑謂：「或者仲有一個原因，就係因為有下集！」網民即時起哄，彭導笑言：「死啦，我講咗冇下集喎！」彭導話如果有可能都會係十年後，毛姐爆出一句：「阿媽死咗啦！」爆笑全場！