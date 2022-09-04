D奶美尻舞孃 辣到出寫真

上世紀80年至90年代，灣仔、尖東一帶有唔少日式夜總會，聽講裏面有得睇艷舞，令唔少男人樂而忘返，雖然呢類娛樂場所喺香港已風光不再，但喺日本，依然有大把機會欣賞到艷舞女郎嘅火辣演出，而今日為大家介紹嘅舞孃美鈴，可謂樣靚身材正，甚至紅到可以出寫真呢！

身材弗爆

日本寫真界一向求才若渴，只要外形省鏡都會成為出版商招攬嘅對象，除咗藝人、Coser之外，舞孃都係佢哋嘅目標，事關跳舞跳得多，身材好難唔弗，上圍激凸嘅寫真女優HARUKA，就係舞台出身，而今年22歲嘅美鈴，副偈相比之下絕對唔輸蝕，甚至有過之而無不及添！先由阿妹個樣講起，五官標致，特別係雙眼，大得嚟有神，笑容仲相當甜美，都幾有明星相。身材方面，上圍有對堅挺又具彈性嘅D Cup美乳，條蛇腰又幼又軟，加埋有個渾圓結實嘅桃子形美尻，完全配得上「弗爆」呢個形容詞。

力爭上位

美鈴曾經喺一次訪問中表示，最令自己感到自豪嘅部位就係嗰個又翹又彈手嘅美尻，仲話每次表演完跳舞，屁股會顯得更結實更好睇喎！無錯，美鈴嘅正職係一位舞蹈員，而位於東京六本木嘅表演場館Burlesque TOKYO正正係佢嘅舞台。由於美鈴生得靚女又好波，舞姿仲相當誘人，所以喺團體舞蹈表演中，經常被挑選為主要角色，亦因此獲出版商邀請拍寫真。對於有幸踩過界，美鈴表示會珍惜呢次機會，影多啲靚相，趁機接觸其他演出機會，原因係自己所屬嘅表演場館有成百個表演者，要成功突圍，一定要爭取多啲曝光率，希望佢能夠成功啦！