港姐2022︱一眾佳麗輪住爆喊！林鈺洧張可欣唱歌未達標

《香港小姐競選2022》原定今晚（4日）舉行的準決賽，惟臨門一腳出現「港姐群組」，先後有6位佳麗確診新冠肺炎，令賽事迫不得已緊急煞停，600萬舞台布景報銷，及後無綫更宣布把賽事二合一，將於本月25日進行決賽。

而一班佳麗早前到Staycation進行訓練，為賽事做好準備，無綫把該些片段剪成特輯於今晚播放，大熱陳瑞菱及邢慧敏分別擔任隊長，過程間幾乎個個佳麗都淚灑人前，從排練音樂劇，因五音不全，唱極都走音，到排舞時，有部分佳麗手腳不協調影響進度。

於練習唱歌時，林鈺洧及張可欣因未達標爆喊人前，事後林鈺洧表示：「好緊張，我未唱過歌，個腦空白咗，喊係因為好嬲自己。」張可欣則說：「特別倒楣，因為媽媽生病了，很嚴重，我們已經3個月沒見，有一點不上心，結果就這樣。」陳銘鳳亦忍不住流淚：「喊係因為好想幫佢，但係幫唔到佢嘅感覺，唔想我保護嘅人畀人批評。」

而「翻版陳茵媺」徐麟及王子蝶於排舞時亦跟住喊，前者坦言擔心表現不佳影響他人。至於敖嘉揚於3星期前整傷腳，及後因不停排舞，已致傷患惡化變瘀青，影響發揮。

最後一班佳麗圍住火爐訴心聲，被問到若犧牲自己成就別人，會選哪一位佳麗，林鈺洧表示會選邢慧敏，更喊住說：「啲人成日話我哋兩個爭，我哋冇不和，其實我好鍾意佢，我願意犧牲自己畀佢繼續前進，佢攞獎就等於我攞獎一樣。」接着兩人相擁，場面感人！