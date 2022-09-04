情場切磋　最緊要識「射」

踢足球最緊要射龍，玩射擊最緊要中靶，同樣道理，搞得男女關係，當然唔希望交白卷食白果，但係點樣可以令自己真正做到魅力四射？今日就嚟探討吓呢個「射」（Shot）字，希望喺慾海迷途嘅朋友們有所啟發。

Splash Shot 四仔術語

好多行業都有一套術語，行外人未必聽得明，而美國四仔界亦唔例外，當中包括「Splash Shot」、「Pop Shot」同「Straight Shot」，大家又識唔識得解？原來「Splash Shot」同「Pop Shot」嘅意思近似，前者係指男脫星要喺對手私處以外嘅身體部位發射，後者就要喺對方身體以外嘅地方發射。至於男脫星喺床戰過程唔用套就叫「Straight Shot」，之不過家陣未必有呢支歌仔唱，事關美國洛杉磯通過咗「Measure B」法案，強制男脫星要戴套上陣，確保安全。

Drop Shot 升級推車仔

相信好多男女都玩過「推車仔」，但原來呢一招都有升級版，名為「Drop Shot」，據聞係由英國情趣用品品牌Ann Summers嘅性學家所提出，做法唔複雜，男士只要喺推車仔期間，將女伴其中一隻腳抱到自己腰側就可以。話明係升級版，「Drop Shot」當然比一般推車仔好玩，有助男士兵器更易命中女伴嘅G點，令對方更易產生高潮，而且呢個體位又能作為男女鍛煉核心肌肉之用。但玩時玩，男方要有番咁上下臂力，女方則要花啲體力平衡身體，所以記得量力而為。

《Shot Glasses》 唔係亂射

市面上有大量四仔，想喺銷量方面成功跑出，除咗演員要夠正之外，亦需要喺主題上搞搞新意思，好似由Zero Tolerance喺2008年推出嘅《Shot Glasses》，都算係一套奇作，理由係男脫星唔止同一班四眼妹曳曳咁簡單，緊張關頭仲會狠狠地向對方嘅眼鏡發射！講真呢種意義不明嘅做法，當年唔係太多四仔迷接受到，但經過咗咁多年，網絡上嘅談論度愈嚟愈高，就連當時因影片銷量欠佳而一度被打沉嘅四仔名導Mick Blue都話，呢套四仔能夠成為網民口中嘅奇作，絕對係出乎意料。

同場加映：麻美由真代表作《DOUBLE SHOT》

提起「Shot」呢個英文，各位日本AV迷會諗起邊套作品？小弟即時醒起Yellow Box喺2007年1月推出嘅暢銷之作《DOUBLE SHOT》，理由係孭飛嘅女優係當年紅透半邊天嘅巨乳索女麻美由真，而且影片內容非一般，當中收錄咗阿妹自編自導自演嘅情慾小劇場，亦有佢嘅私生活自拍，要知道當年缺乏網絡社交平台，AV女優嘅私生活一直令粉絲非常好奇，所以坊間嘅反應相當好。值得一提，喺1987年出生嘅麻美由真，當時嘅狀態弗爆，嗰對38H車頭燈更加係冇得輸！