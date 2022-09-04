陳煒守護黯夜　與陳展鵬續前緣

藝人陳煒與陳展鵬相隔十多年再結片緣，依然夠晒默契。雖然劇集播出日期曾作出改動，但兩位主角對今次的題材信心十足，而該劇更是陳煒月底婚前推出的最後一部劇集，可謂最佳的結婚禮物。

陳煒（煒哥）、展鵬、江嘉敏及陳敏之主演的無綫新劇《黯夜守護者》，將於明日（5號）晚上9時30分在翡翠台推出。這部以警匪題材包裝的劇集，旨在揭示罪犯背後的故事，及探索社會的陰暗面，追看性十足。戲中扮演重案組探員的煒哥，面對工作挑戰之餘，更要克服生活上的種種困難，包括離婚要獨力照顧正值青春期的囝囝楊凱博。後與袁文傑拍拖打算情路上重新出發，可惜情海翻波，卻與「知己」展鵬發展出一段友達以上、戀人未滿的關係。

與亞視之友默契依然

監製吳冠宇對這位首次合作的煒哥讚不絕口：「其中一場戲講佢畀人用叉刮傷塊面，大家喺酒吧拍到接近天光好攰，我已經講唔出cut機前佢欠咗個咩反應，點知佢一埋位就演到我想要嗰樣嘢，真係好聰明。煒哥平日比較少講嘢，但我發現佢其實好有幽默感。」

對於今次《黯》劇的演出，煒哥直言與「亞視之友」展鵬及袁文傑已多時未有合作，甫開工卻發現默契依然，她又大讚「小鮮肉」楊凱博：「我第一次有咁大個仔，起初都擔心溝通問題，點知大家好啱傾，完全唔需要當佢小朋友。拍完呢套劇後佢已經被邵氏羅致旗下，做埋我同事添，前途無限呀！」

題材貼地盼引起回響

至於展鵬今次扮演一名就讀警校時已被挑選成為臥底的警員，後來因失誤導致污點證人在行動中喪命，令他自責非常兼留下不能磨滅的陰影，從此過着灰暗生活。由於目前他正身在內地趕拍劇集《香港人在北京》，可能趕不及返港參與宣傳，不過對此劇卻寄予厚望：「我哋作為演員，煞科前都未知結局會點，相當有趣味。雖然呢套唔係輕鬆、幽默片，但題材貼地，希望出街可以引起回響及口碑，畀到驚喜大家啦！」

陳敏之生得出江嘉敏

43歲的陳敏之與27歲的江嘉敏於劇中破格飾演母女，敏之扮演的Da姐，青春期遇上「江湖大佬」李國麟，雙方關係不清不楚下，十餘歲已誕下「囡囡」江嘉敏。長大後的嘉敏被反社會人格影響深遠，弄得母女倆經常有摩擦，發生連串笑中有淚的故事。

談到首次有「咁大個女」，敏之說：「起初都有啲掙扎，懷疑自己點生得出咁大個女，不過原來社會上都有唔少呢啲例子。我同李國麟談不上愛情，只係覺得跟住佢好威，點知後來佢唔認數，叫陳展鵬照顧我哋，所以我對展鵬係漸生情愫嘅。」

劇中敏之是火鍋店老闆，眾人亦乘機大快朵頤經常打邊爐，飽口福的後果，就是不少人笑着投訴吃胖了。

羅毓儀濕身瞓街

《黯》劇起用數位生力軍，包括楊凱博、「校服黨」羅毓儀及區明妙，他們的表現均獲監製予以肯定。談到今次演出，羅毓儀說：「好多謝監製嘅信任，呢個角色絕對唔容易演。好記得有日我連續踩足十幾個鐘，要拍嘅場口亦相當有挑戰性，交代我橫屍街頭，監製同導演為咗令件事更加淒美，就book咗架水車嚟，嗰日溫度10度以下，我瞓喺條街凍到成個人震晒，完全控制唔到自己，鏡頭要影住我死咗，我唔可以郁，但個嘴唇係咁震，搞到NG頻頻。」