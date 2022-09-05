【是日通勝】

農曆八月初十

壬寅年 戊申月 辛酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：沐浴、理髮、安葬

忌：合醬、出行、交易

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、14、28、38

幸運顏色：黑、藍

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：交朋友要帶眼識人，以免感情騙子有機可乘。

金牛座：心平氣和，即使遇到棘手問題仍能保持從容。

雙子座：愛情運上升，有心儀對象者勿錯過表白良機。

巨蟹座：財運處於強勢，生活無憂，易從投資中獲利。

獅子座：工作運差，做事馬虎，提防小人在背後暗算。

處女座：無論晴天雨天都要保持好心情，可帶來好運。

天秤座：急於求成易影響判斷力，破財風險相當高！

天蠍座：別停留在暗戀階段了，今天向對方表白吧！

人馬座：可從工作中獲得滿足感，但要避免得意忘形。

山羊座：迎來倒霉的一天，別沮喪，謹記希望在明天！

水瓶座：健康響警號，要注意多菜少肉，切忌偏食。

雙魚座：整體運勢平穩，多一點笑容，多一點好運！

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 人緣佳

（跌）兔 脾氣差

鼠：是非纏身，容易衝動，凡事要以和為貴。

牛：領悟力強，話頭醒尾，做起事來快靚正。

虎：精力旺盛，辦事效率高，易獲上司肯定。

兔：是日沖煞，脾氣暴躁，與人相處多爭拗。

龍：鴻運當頭，人緣極佳，工作生活無煩惱。

蛇：身心狀態佳，可望於職場上發揮所長。

馬：事業獲貴人關照，但仍需努力表現自己。

羊：桃花旺，單身者有機會遇上合眼緣異性。

猴：情緒平穩，能靜下心來處理繁複的工作。

雞：友情關係受考驗，一意孤行對你很不利。

狗：情緒低落，對別人漠不關心，人氣急跌。

豬：口不擇言惹人厭，必須檢討，避免樹敵。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

久分必合，久合必分

在《三國演義》一開首就這樣說：「天下之勢，分久必合，合久必分。」本欄希望為大家找出一點玄機。這世上沒有永恒不變的人與事，正如佛家所說，隨緣而生，則隨緣而至。

今天全人類最關注的新冠疫情，從發現至今快將三年，很多醫學專家仍在不停找尋應對及消滅疫情的方法；與此同時，在玄學方面，大家也會留意到不同師傅用盡本領，如設立網站，借用宗教推出一些聲稱可平疫的產品，甚至教授自創的方法去做到平疫，並不停公開預言批算疫情會在甚麼時間告別，雖然到今天，全部都不能兌現，但至少讓一些人得到希望，而正因為久分必合，久合必分，終有一天會給他們說中的。

《易經‧繫辭》說：「易與天地准，故能彌綸天地之道。」《易經》是世上最早的一部經典，當中提到「盛極必衰」、「否極泰來」、「物極必反」等說法都是自然的規律，宇宙不變的道理。由於《易經》專門研究宇宙變化，能夠推天道以明人事，如有緣找到幫你解說人生命運密碼之人，便能趨吉避凶，得心應手。正因為《易經》所說的是天地之間大道理，涵蓋天、地、人之道，所以能夠解疑難，定吉凶。以人為鑑，可知得失，以史為鑑，可知興替，人間的善與惡，世事的成敗興衰，不斷重演，因為人性並沒有改變，所以鑑古而能知今。當年經過孔子及其弟子闡釋後，《易經》變成論述陰陽五行之道的哲學經典，是中華文化之寶。