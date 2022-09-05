廖碧兒懷念美好時光　向枕邊犬訴心聲

女星廖碧兒多年前養了一對玩具貴婦狗，愛犬開枝散葉，擴展成三代同堂的狗狗家族，共有7隻。愛狗如命的碧兒除了帶牠們出巡玩耍，亦不時在社交網分享相處點滴，不過隨着狗狗年事已高，加上病痛纏身，近年已甚少出動。碧兒早前有3隻愛犬先後離世，日前連18歲多的「老大」Mac亦在短時間內機能衰退與世長辭，短短1年多就有4隻愛犬離世，令碧兒痛徹心扉。

同伴病情惡化

連日來以淚洗面的碧兒，在社交網回憶與愛犬多年的美好時光，字裏行間盡是不捨。她昨日受訪時仍未平復心情，透露愛犬一直沒有大病痛，只是年紀大有風濕關節問題，而愛犬彌留之際，她一直陪伴在側：「佢最後嘅10分鐘，我同佢傾偈，有視像埋加拿大嘅爸爸，佢好似好明白咁，最後睇住佢離開，可能佢想同Bailey（Mac已離世的狗伴侶）一齊。」

愛犬離世，碧兒缺失了傾訴心聲的「枕邊犬」，其餘狗狗亦同樣傷心，其中一隻受前列腺癌纏繞的愛犬，自Mac離世後情況變差，癌細胞更擴散至頸部，痛苦非常，但牠卻常走到Mac生前休息的位置徘徊，碧兒表示：「可能狗狗係感應到，咁做係一種思念。我陪咗佢幾日，佢嘅情況先OK番。」至於Mac的身後事，由於寵物火化爐預約期爆滿，預計本月底才有期，故近日碧兒暫時離開傷心地，離港工作兼散心。