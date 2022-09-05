炎明熹確診後隔離休養病情好轉　有望出關為港姐決賽綵排

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）前晚（3日）確診新冠肺炎，現時要關閉休養，除了不能上學外，所有工作亦叫停，繼前日缺席兩場《廖國敏 X Johnny Yim時光漫遊》音樂會後，昨日（4日）原定偕《聲夢傳記》第一、二季學員拍《HAT TRICK》MV亦未能參與，要另覓時間補拍。本周五舉行的《叱咤樂壇BRAND NEW LIVE生力軍音樂會》，她本與一眾新人包括姚焯菲、193、張天賦及ANSONBEAN等同台演出，但相信亦要缺席，早前193曾點名想結識她，現在好夢成空！

據知，Gigi前日開始頭痛、喉嚨痛及微燒，但昨日頭痛已減退，她在家中的房間自我隔離7天，由姑丈照顧起居飲食，將食物及必需品放在門外，而同住的姑丈一家未受感染。本月25日舉行的港姐總決賽，有意邀請Gigi任表演嘉賓，待她康復出關後便展開綵排。

拍檔未受感染

至於日前與Gigi同台演出《廖》音樂會的詹天文（Windy）及冼靖峰，接受快速測試後證實冇中招，前晚如期參與演出，水準未受影響，Windy更代替Gigi獻唱，大會又安排所有演出者及相關職員進行檢測。昨日Gigi在社交網晒合照，多謝Windy捱義氣幫唱。