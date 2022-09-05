東方日報C1：阿Mo頸椎復原機率僅5%　父悲痛：已快到盡頭！

男團MIRROR紅館演唱會發生墮屏慘劇，舞蹈員李啟言（阿Mo）頸椎神經受重創，目前仍在深切治療部留醫。愛子心切的李爸爸沉重宣告壞消息，指醫生評估阿Mo的狀況不能完全復原，心痛愛兒的視線僅能是冰冷的天花板。至於MIRROR下月準備復工，將安排姜濤及Edan主演的重頭劇《季前賽》撼無綫台慶劇。

阿Mo當日在MIRROR演唱會遭重達500公斤的巨型屏幕砸中，情況一度危殆，事發至今已超過一個月，阿Mo仍在ICU留醫。阿Mo父親李盛林牧師於昨日凌晨，第6度向教友發代禱信，談到家人的心境，他指在過去的一周聽取了醫生們對阿Mo病情的匯報，直言：「心裏的確沉了一下，也感到在人看來已經快到盡頭。」對於阿Mo的頸椎神經復原情況，他悲痛表示：「聽完中西醫在事發後一個月的評估，醫生說95%都不能完全復原，惟有望神繼續醫治。」阿Mo下周會嘗試針灸治療，惟中醫未有絕對的把握可以助他完全康復。

「每天視線是冰冷的天花板」

李爸爸在信中談及阿Mo的近況：「不幸中的萬幸，雖然重創，仍是活着，家人能一起在患難中同行。」他指家人關係變得更為密切，彼此能開放訴說往事：「啟言對爸媽說，不知道爸媽在他出生之前家庭往事，盼爸媽能對他訴說。」而信中最令人難過的是，李爸爸指每次探病站在阿Mo床邊，兩夫妻及家人內心的辛酸難以形容：「因為想到一個活躍的兒子，現在是無奈地躺在床上，每天絕大部分的視線都是冰冷的天花板。」

出事至今，阿Mo仍未能完全脫離呼吸機，李爸爸指兒子睡眠質素極差，而新冠病毒肆虐，阿Mo需轉移到另一間ICU病房，他希望兒子能適應環境睡得好，因為阿Mo需要長期佩戴頸箍，導致其後腦痛楚，影響睡眠，加上他過度集中注意自己的呼吸，影響了睡眠質素。在信件的末段，李爸爸再次要求找出真相，希望港府成立的「跨部門工作小組」能清楚查出今次事故的來龍去脈，並作出適當處理及跟進，而阿Mo女友、女團COLLAR成員So Ching昨晚轉發代禱信，表示：「我相信係有神迹的！」

《季前賽》10月播撼無綫

另一邊廂，MIRROR在意外後宣布休團2個月，好讓成員調整身心情緒，如無意外，MIRROR下月就正式復工。由姜濤、Edan、Ian及Stanley等主演的ViuTV劇集《季前賽》，原定8月底首播，但發生紅館意外後，電視台即作出節目調動，臨時抽起此重頭劇，而據知此劇將安排於10月24日首播，瞄準無綫台慶劇直接對撼，消息傳出後，一眾「鏡粉」都大為期待。

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