改善肥胖、脫髮、腰膊背痛及色斑問題　全方位助媽媽重拾自信

【特約報道】「坐月坐得好，一世無煩惱」！不少準媽媽在懷孕期間，四出張羅為自己準備好產後護理，在坐月期間著重體內調理，從飲食方面入手，吸收更多營養，但往往因照顧初生嬰兒而忽略管理外表及身形，漸漸產生惰性，失去打扮的興趣，漸漸身形及面部保養出現走下坡的趨勢。

「古法紮肚專家」OASIS mom 是專門為媽媽而設的產後修身塑型護理中心，預先為媽媽們制定產後的內外調理需要，務求讓每個媽媽由內至外都能擁有超越孕前的美好狀態！另外集團引入多部先進的美容儀器，除了為媽媽提供一站式產後瘦身修型貼心護理外，還可以解決懷孕前後帶來的脫髮、肥胖、色斑及腰膊背痛問題，由內到外幫助她們輕輕鬆鬆變回少女身形及外貌，重拾自信，令媽媽們變成辣媽！

第一步：纖脂減肥 收窄骨架

懷孕期間積聚落不少脂肪，生產後腰間贅肉一下子無法減掉，形成肚腩。另外，懷孕會令子宮增大、骨盆外擴，甚至連腰椎尾底骨方向也會跟著改變，導致大腿股骨與小腿脛骨都跟著朝外擴張，令整體骨架變大，懷孕期間被撑大的骨架，生產後都沒法自然收窄，需要靠在修身黃金期進行紮肚療程，改善六大產後問題，包括：腹直肌分離、盆骨擴張、胸骨外擴、宮寒、子宮擴大及內臟移位，有效纖減脂肪收窄盆骨。而OASIS mom的「全效產後紮肚修身療程」適合順產或剖腹的媽媽，只需要10-15天，配合OASIS mom獨門穴位按摩手法、古法紮肚技術及熱能量礦石，改善產後問題之餘，同時幫助子宮和盆骨歸位，再利用法國MESOPOR無針滲透科技，令身體毒素及多餘水分排走，纖薄脂肪，達到修身減肥效果，同時收緊腹部，解決孕後腰痛問題，令腰線重現！

第二步：改善產後脫髮

女性生產後激素水平產生變化，加上產後忙於照顧初生嬰兒，形成一定的心理壓力，令毛囊進入休止期。要徹底改善產後脫髮煩惱？搵「生髮活髮專家」OASIS Hair Spa！OASIS Hair Spa專門為媽媽解決產後脫髮問題，當中「光療導入產後活髮護理」適合產後大量脫髮的媽媽們，以微電震動、離子導入、紅藍綠光深層喚醒怠倦毛囊細胞，配合頭皮壓力舒緩儀釋放頭皮壓力，促進毛囊細胞28天健康更新週期，激誘健康新髮重生，治療產後脫髮！

第三步：皮秒激光技術 擊退賀爾蒙斑

懷孕期間孕婦因受到賀爾蒙影響，會令皮膚產生變化，部分媽媽有機會增生色斑或令色素增生。若不幸出現色斑，必須要在生產後正視問題，及早從保養肌膚方面入手！「全肌能醫美專家」OASIS medical 的皇牌療程「Pico4Genius皮秒去斑」，引入嶄新皮秒激光去斑科技，擁有三個美國FDA權威認證，透過雙脈衝及雙波長以全球最高皮秒激光能量（1800mJ），配合15mm全球最大光斑聚焦，震碎瓦解色素粒子，將粒子塵化直至微細粉塵狀態，徹底瓦解色斑色素，覆蓋較大治療範圍，全面徹底擊退各類色斑（如雀斑、曬斑、賀爾蒙斑等），以最快速度擊退頑固色斑及截斷未來斑。最大特點是運用冷凍導入即時冰鎮肌膚，減少熱力刺激色素分泌，同時做到膠原增生及回復彈力，改善毛孔粗大及皺紋等肌膚問題，一次過解決色斑問題，締造無瑕自信肌，即使忙於照顧小朋友素顏外出仍然冇問題！

「最」強皮秒去斑馬力

最適合亞洲人士之雙脈衝+雙波長能量，全力夾擊深淺層色斑，直接震碎再塵化色素粒子，徹底瓦解色斑色素。

「最」快皮秒去斑科技

「全球最大」15mm光斑聚焦，覆蓋最廣治療範圍及最深治療深度，以最快速度去除陳年頑固色斑。

「最」高皮秒去斑能量

全球最高能量之皮秒激光科技激發更多膠原及彈力蛋白增生，顯著改善毛孔粗大、皺紋等肌膚問題，使肌膚恢復活力。

「最」權威剋斑科技

採用榮獲諾貝爾化學獎之電泳技術，無針導入嫩膚精華，減少熱力刺激色素分泌，剋制及截擊未來斑。

第四步：照顧BB導致的腰膊背痛

媽媽24小時on call照顧初生嬰兒，但因長時間姿勢不當，不少媽媽出現「腰膊背痛」情況，嚴重者更會影響日常生活、睡眠及情緒問題！「病向淺中醫」，一旦發現肌肉痛症即要尋求辦法，OASIS beauty除為女士們變靚外，更設有不同按摩療程，為媽媽們舒緩痛楚！OASIS beauty引入榮獲國際級安全認證的嶄新技術「筋肌痛症療法」，無痛零創治療痛症。「筋肌痛症療法」以非接觸式隔空電磁技術，用電磁場療法結合紅外光（650nm）阻斷痛楚信號，將能量傳至肌肉更深層，令組織細胞改變，從而令肌肉減痛及消腫，刺激血管改善血液循環，加快排走引致肌肉酸痛之乳酸，紓緩痛症壓力，減輕肌肉繃緊，加快恢復體能，令媽媽們輕輕鬆鬆減輕痛楚，抱BB不再覺得有壓力！

奧思集團的四大皇牌專家一站式助媽媽解決身形、頭髮、皮膚和痛症問題，回復自信就是這樣簡單！