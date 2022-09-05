唱《天使》崩潰痛哭　周國賢已同老婆離婚1年半

歌手周國賢昨晚（4日）在紅館舉行一連3場演唱會最後一場，入行18年首踏紅館的他去到尾場感觸良多，期間唱到有關家人、女兒的歌曲更多番感觸落淚，當獻唱《天使》時更暗示感情狀況有所改變，有意向樂迷吐心聲：「呢首歌係當年19歲喺日本寫，依家睇返覺得幾幼稚，自己睇得日劇多懶浪漫，當時覺得點解你唔了解我，依家先明白自己冇喺佢嘅角度去睇。如果首歌唔係唱畀自己聽，而係喺唱畀佢聽，結果會唔會唔一樣呢。」演唱會在連番Encore下唱到凌晨一點，最後唱出《時空》作結答謝樂迷：「唔知下次幾時再開，所以我好珍惜呢3晚，自己會繼續努力寫歌，希望大家同我一齊成長。」

完騷後周國賢接受訪問，他稱太太與女兒也很忙故未有前來棒場。講到獻唱《天使》時暗示感情狀況有變，他則承認與太太已經分開了一年半：「我哋選擇用另外一個方法去愛，我哋依舊會係好好嘅朋友，呢個係雙方共識。（已經離婚？）係分開咗，我都只想回應一次。（首歌所講嘅係太太？）唔緊要啦，已經過咗去嘅，由佢留喺首歌度。」與韓籍太太育有3名女兒的周國賢，婚姻早年亦曾亮起過紅燈，早年曾傳出他搭上公司助手，令太太帶女兒避走加拿大，傳聞他因而患上抑鬱症，後來更返到加拿大挽救婚姻。

此外，首踏紅館的他直言相當辛苦，對曾在紅館開騷的歌手肅然起敬，受訪時稱已經唱到聲沙，將來若最開騷要好好養聲，雖然緊接有工作要錄新歌和籌備舞台劇演出，但也會讓自己放肆兩日，打邊爐獎勵自己。