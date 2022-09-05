威尼斯　《盜墓迷城》男星班頓費沙脹爆現身演出獲掌聲激動爆喊

憑《盜墓迷城》（The Mummy）系列而走紅的美國男星班頓費沙（Brendan Fraser）主演的新片《The Whale》被外界視為他的「咸魚翻生」之作，影片昨晚（4日）於《威尼斯電影節》舉行全球首映禮。久未露面的班頓繼續脹爆現身！

除了班頓之外，導演Darren Aronofsky以及女主角Sadie Sink等亦有出席。其中英國時裝設計師Kyle De'Volle就以女性打扮示人，搶晒鏡頭！班頓在片中向演技挑戰，飾演一名體重達600磅的同性戀者，因體重問題而坐在輪椅上生活。影片放映完畢後，全場觀眾站立拍掌喝采長達6分鐘。有在場觀眾影到班頓離開座位接受觀眾掌聲時一度感動得落淚，並向觀眾鞠躬。傳媒一致睇好班頓有望憑影片而獲今屆奧斯卡影帝提名。此外，西班牙影后彭妮露告絲（Penelope Cruz）主演的新片《L’immensità》昨日亦舉行記者會及首映禮。彭妮露風騷滿場飛，期間更一時間「母性大發」抱住童星影相。而兩大超模Stella Maxwell以及伊蓮娜（Irina Shayk）亦以性感打扮現身首映。

除了《The Whale》之外，另一入圍「主競賽單元」的美國片《別擔心親愛的》（Don't Worry Darling）亦即將舉行全球首映禮。演而優則導的美國女星奧莉花懷特（Olivia Wilde）與男主角即英國天王男友Harry Styles前日（3日）分開抵達當地作準備。不過片中女主角Florence Pugh就被傳將缺席香港時間今晚舉行的記者會，但就會出席之後舉行的首映禮，舉行完就會迅即離開。雖然近日有指奧莉花與Florence不和，但有知實情是Florence是因為在匈牙利布達佩斯趕拍《沙丘瀚戰2》（Dune 2）才「快閃」威尼斯。