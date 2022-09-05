張天賦大力啜爆洪嘉豪　唔敢認攞MIRROR「着數」

歌手張天賦（MC）及洪嘉豪一連三晚於九展舉行演唱會，昨晚（4日）最後一場歌迷反應相當熱烈。兩位主角最後一次encore時自嘲「真係冇歌可以唱喇」，嘉豪笑說：「乖啦，我哋真係玩大咗（指再現身舞台），下次見啦！」嘉豪又向MC「索吻」，最終MC「大力咀落去」，全場起哄。

對於接連兩次合體開騷，二人終宣布「拆夥」，嘉豪表示：「係我哋短期內最後一次合作，各行各路喇，不過我行先MC步，今年內會有自己嘅個唱，我希望所有嘅院友（指粉絲）都可以買到飛，唔使靠黃牛！」MC亦唔執輸：「我都會有自己嘅騷，係出年嘅事。我都一樣，希望所有富二代（指粉絲）到時都入到場。」

嘉豪又當眾多謝MC令自己踏出「第一步」：「有你鞭策我去練舞，開始咗跟住就有信心。」而演出期間MC展舞技「失手」，笑指自己如熊貓差點「碌落去」，嘉豪即得戚謂：「好彩我扯住你咋。」當見到洪父在台下表現雀躍，嘉豪幽對方一默：「坐低啦你，幾十歲人！」又打趣指出場前化妝師塞紙巾給他：「我問佢做咩，佢話預你陣間喊，我話唔會，佢就叫我攞定畀MC，點知我哋兩個都冇喊⋯如果你哋（粉絲）買我哋件tee，十零廿年後我哋再開騷，你哋攞番出嚟着，我就真係會感動到由頭喊到落尾！」全場爆笑。

完騷後兩兄弟齊齊受訪，嘉豪表示今次開騷，仿如為他們各自的個唱先作熱身：「好開心同MC合作，等我哋儲定啲自信先。（你嘅個唱細節定咗未？）初步囉，詳細未有。」MC則透露會爭取時間開始準備個唱：「今次騷後，我發現自己未handle得好，所以想盡早開始準備。（有乜唔滿意？）跳舞啦，希望喺台上有更多元化嘅表演，例如從來冇做過嘅嘢，有突破。（第二場演出時，開場你就爆褲？）一坐低就爆咗褲頭，好冇安全感，希望下次再瘦啲，不過今次我已經減咗4KG，但未練成可以畀人睇到嘅地方。（下次可以操肌？）我覺得可以喇。」嘉豪則笑言第二場自己曾「揭開衫騷肌」：「如果真係要除，梗係想留番自己solo先啦。」當被問到MIRROR停工，他們是否多了工作機會？二人表示近幾個月都在忙準備演出，差不多日日排舞、練歌及試衫，未有正面回應。