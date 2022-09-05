爆操女神︱黃榕親授竅門　教大家操出纖幼手臂

繽FUN星網節目《爆操女神》集合一眾女神的獨門Keep Fit秘技，播出以來大受歡迎，近年瘋狂參與健美比賽的黃榕更是encore回歸，於新一輯內再盡情分享健美心得，繼上集傳授鍛煉背部完美線條後，今集黃榕與繽FUN主播阿Wing，就介紹如何操手臂，女士們想在夏天穿小背心騷纖幼手臂，記得金精火眼睇實教學喇！

第一組動作名為「啞鈴俯身臂屈伸」(Dumbbell Triceps Kickback)，首先雙腳曲膝，臀部坐於一雙腳板上，拿起啞鈴，上方手臂用力貼近腋下慢慢提起，大約90度左右，然後伸直手臂，再屈曲、放鬆手臂，切記過程間手臂不要打開，盡量黐實腋下位置。阿Wing起初做時有點僵硬，又未能鎖實膊頭，經過黃榕指導後已大有改善，勇於挑戰的阿Wing即挑戰左右手一起做，黃榕見狀即席教授加強版動作，便是把啞鈴提起後不停重複屈曲及伸直動作，不過阿Wing做了2、3下便告投降。

另一組鍛煉手臂的動作則是Table Top Walking，由於該動作需要用自身力量撐起整個身體，並營造成一張枱模樣，所以腹部及雙腳也需要出力。首先坐在地上，雙手、雙腳分開至膊頭寬度，雙手放在雙腳後方手掌向腳踭，然後出力鎖緊臀部，並提升身體至90度，接著用手腳交替向前、向後，謹記臀部不要放鬆。而阿Wing甫開始已力有不逮，需要黃榕以雙手托住其臀部，及後才勉強完成。黃榕表示以上動作，每天進行會效果更佳，並預告下一集《爆》教大家操臀部及美腿!