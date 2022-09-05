中菜精選系列　地區新味

中國菜系種類繁多，除了粵菜，還有其他地區菜系。講到重口味，港人喜愛川菜和上海菜必定入選，前者標榜一菜一格、百菜百味，後者以濃油赤醬著名，近日坊間川菜館和中菜廳分別推出川滬風味新菜式，另外還有全新的江蘇菜館開幕，有興趣不妨留意一下。

半放題川味

半自助餐大家吃得多，川菜主題試過未？灣仔川菜餐廳川流於逢星期日至四推出「七滋八味川式半放題晚宴」，菜單包括前菜、湯品、主菜、飯麵和甜品，前菜有雞絲粉皮、醋椒胡辣羹配家鄉熏臘肉胡椒餅，同時間，客人可品嘗無限量供應的川式滋味，包括蒜泥本地黑毛豚白肉、宮保雞丁、回鍋本地黑毛豚、麻婆豆腐、魚香茄子、乾煸四季豆及上湯娃娃菜等，吃個暢快後，可以進入主菜環節，5款菜式有黑醋黑毛豚酥肉、豆酥桂魚片、乾燒明蝦球、濃香水煮桂魚片和水煮牛肉，客人從中揀選1款，每道菜式配回鍋肉炒飯或擔擔麵品嘗，惹味又飽肚，最後以繩黑糖糍粑及藤椒香草意式雪糕作結。另外，精選午市點心放題亦加了麻辣燒賣、的菠菜汁芫荽鮮蝦餃、青花椒濃湯和爆汁羊肉窩貼等新品，讓大家吃得過癮。

菇菌盛宴

雲南菌菇種類繁多，味道各有特色，中環川菜餐廳麻辣燙由現時至9月30日推出雲南野生菌菜單，麻辣雞樅菌翡翠蝦球口感爽脆，層次豐富。雲南雜菌乾鍋選用乾辣椒、四川花椒油等10款調料配牛肝菌、靈芝菇、鮮冬菇各雞腿菇等，麻辣鮮香。另外還有麻辣牛肝菌燜土雞煲和口水鮑魚大啡菇等，新鮮感十足。

川滬兩味

川菜及上海菜各有風味，有些中菜廳都會同時供應兩種菜系。尖東千禧新世界香港酒店高級中菜廳桃里於9月及10月推出川滬特色風味菜，上海菜有濃雞湯火朣菜膽雲吞走地雞煲、瑤柱賽螃蟹、清炒蝦仁和花膠冬筍北菇紅燒肉等，川菜提供四川口水雞、樟茶鴨、擔擔麵和水煮原條筍殼魚球等，讓客人一次過感受兩地風味。

滋味蟹粉

上海人愛吃大閘蟹，蟹粉菜式亦甚受歡迎。尖沙咀的上三兩近日推出多款蟹饌，打造飛天鞦韆三兩蟹粉薈。鮑魚蟹粉酥盒擺放蟹粉配醃製12小時的鮑魚，彈牙鮑味。醉雞卷配醉蟹粉選用陳年花雕醃雞腿肉配手拆蟹膏蟹肉，芳香醉人。松葉蟹肉海膽蒸蛋鮮香清甜，最後還有三文魚卷配魚子醬。客人亦可以特上花雕宴配蟹饌，最後來一口楊枝甘露、桂花蒟蒻麵配茉莉啤梨或青瓜西瓜梳打，清爽又去膩。

江蘇菜系

中菜八大菜系有悠久歷史，當中的江蘇菜源遠流長。上環新開的江蘇銘悅提供加添現代風味的江蘇菜，沙鍋雲吞雞選用三黃雞加黑毛豬雲吞和兩頭烏金華火腿熬煮，鮮甜入味。蘿蔔絲珊瑚魚頭湯加自製蝦滑和蘿蔔絲等，湯鮮美味。無錫雙魚兒分別選用黃花鱔和銀魚，雙重口感，另外有酸甜的原條松鼠菊花桂魚球、酒釀蒸銀鱈魚、南非鮮鮑魚燒麵，肉類菜式有江蘇一品椒鹽八寶鴨、經典杭州富貴雞、江南香醇東坡肉和農家菜乾冰糖走油小元蹄等。除了大菜，還有金箔黑松露小籠包、懷舊爆汁生煎包和金華火腿葱油餅等點心供應，最後來一口棗泥拉糕、陳皮豆沙小酥餅或招牌擂沙湯圓，就更滿足。