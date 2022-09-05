「東鐵綫‧Fun 紛藝術」 列車化為教室

【營業資訊】「東鐵綫‧Fun紛藝術」列車由港鐵公司與香港青年藝術協會策劃，並由兩名本地藝術家鄭健業先生及黃鼎豐先生攜手創作。列車車身設計呈現了東鐵綫車站的主題特色及名稱，車廂則以插畫展示東鐵綫十六個車站所屬社區的地標及文化，並結合超過100個由沿綫中小學生，以及單車手李慧詩所設計的熱氣球圖案。列車由8月7日於東鐵綫投入服務，讓港九新界的乘客透過插畫探索各區的獨特之處，為旅程增添樂趣，並將於東鐵綫行駛至今年年底。

在剛過去的星期六（9月3日）中午12時至下午4時，「東鐵綫‧Fun紛藝術」列車停泊於港鐵沙田站，讓市民大眾一邊參觀總面積超過九百平方米，超過兩個標準籃球場的大型流動藝術品，一邊透過藝術創作了解東鐵綫沿綫社區特色並「打卡」留念，吸引不少鐵路迷現身沙田站欣賞藝術列車。當日藝術列車部分車廂更轉為教室，舉辦了三場工作坊，加強與社區連繫，推動社會共融，與眾同樂。

港鐵 x 協康會「東鐵綫‧Fun 紛藝術」繪畫工作坊

負責設計「東鐵綫‧Fun紛藝術」列車車廂插畫的藝術家鄭健業先生以藝術列車及車廂內的熱氣球圖案為藍本，並在港鐵義工的協助下，教授30多位來自協康會的小朋友及家長繪畫及填色等藝術創作技巧，設計出個人專屬的藝術列車及熱氣球圖案，讓小朋友發揮創意，展現藝術天份。協康會區域經理陳佩珍表示：「小朋友見到這列色彩繽紛的列車十分雀躍，並嘗試估出東鐵綫沿綫社區的不同地標。他們十分專注地聆聽藝術家的指導，學習繪畫及填色技巧。我們感謝港鐵公司舉辦今次的工作坊，提供不同渠道讓SEN小朋友學習和認識藝術。港鐵是小朋友在日常生活中經常會接觸的交通工具，是次工作坊有助加強他們與社會的連繫和認識。」

兩場藝術深度遊暨攝影工作坊

由「火車未到站」社交媒體專頁創辦人紀俊安先生及著名攝影師向鐵路迷及親子家庭分別介紹東鐵綫及列車小知識及教授鐵路攝影技巧。參加者於工作坊學以致用，即席以不同角度拍攝藝術列車。紀先生表示：「今次藝術深度遊暨攝影工作坊將東鐵綫藝術列車化身成教室，提供機會讓我們與一眾志同道合的鐵路迷分享有關東鐵綫的小知識，增進和引發彼此對鐵路的認識。不少鐵路迷都喜歡將鐵路不同面貌記錄下來，攝影工作坊讓參加者了解不同的鐵路攝影技巧，相信一眾鐵路迷都樂在其中。」