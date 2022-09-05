米雪封區瑞強做偶像　約定返內地表演　

歌手區瑞強（Albert）將於10月底在伊館連開3場演唱會，今日（5日）他聯同個唱嘉賓米雪及李龍基舉行記者會。他透露每年起碼會開一次個唱跟歌迷見面，有不少內地歌迷寧願隔離也要來港欣賞其演唱會：「過去幾年，每年我都會返廣州出唱片，反而香港就靜態啲，我喺內地出咗唱片再喺香港賣，我同米雪、李龍基約定，只要內地通關就會返去表演。」他表示所有嘉賓都由自己親自邀請，除了米雪與李龍基外，袁偉豪（Ben）與太太張寶兒也會擔任嘉賓：「Ben係我由細睇到佢大，佢叫我做Uncle。」

米雪自言很喜歡聽Albert唱歌，並大讚：「佢係我偶像，覺得佢係女版鄧麗君。」Albert指米雪建議在演唱會中合唱粵曲《劍合釵緣》，對他來說可謂一大挑戰：「米雪唔使練，佢唔係第一次唱，佢之前同過蓋鳴暉、李居明合作過。我未試過喺演唱會唱粵曲，係有難度，可能經過今次之後我會想學戲曲。」不過米雪謙稱：「我都好耐冇唱粵曲，我只係玩票性質，你要練，我都要練。」Albert稱稍後會跟羅家英打高爾夫球，笑言屆時叫他傳授唱粵曲竅門，否則在球場上打殘對方。

至於李龍基跟Albert相識半個世紀，李龍基笑言：「我本來想唱粵曲，但聽到佢要唱，我即刻縮。」Albert點名要李龍基跟葉振棠合唱《難為正邪定分界》，李龍基開玩笑說：「不如改一改唱《難為髮型定分界》，或者我唔唱魔鬼嗰部分，由葉振棠唱，佢好鍾意做魔鬼，佢個人好搞鬼。」