就是青春︱陳柏宇做「打雜」　曾樂彤輔導學員

歌手陳柏宇與曾樂彤今日（5日）出席香港開電視選秀節目《就是青春》開鏡拜神儀式，2人表示其身份並非導師，只是幫參賽者度過這個旅程，陳柏宇就自稱是打雜：「睇吓佢哋有乜需要指導，想佢哋講出需要改進嘅地方，而唔係由我去講，咁將來有咩困難都可以自己解決到。（好似對你個女咁？）係，我想體會吓同年輕人相處。」2人透露今日是首度見參賽者，雖然有看過他們的背景資料，但認為學過甚麼並不重要，反而想看他們的現場表演，問到是否需要面試？柏宇說：「唔需要，有幾個月時間比賽，我哋可以24小時隨時過嚟同佢哋進行特訓。」

曾樂彤自認只是充當輔導員：「我覺得自己有資格參賽，見到佢哋燃燒起想參加選秀嘅心，但我入行嘅時候未興選秀比賽。我會將自己嘅經驗同佢哋分享，教佢哋點面對鏡頭同放鬆心情。我會陪佢哋練習，同佢哋一齊共同進步。」

講到聲夢導師Gin Lee及泳兒也忍不住對學員發脾氣，陳柏宇認為每個人都有脾氣，自問有點耐性：「我好少發嬲，唔會對參賽者發嬲，只會對製作組，而且我係讀社工，雖然只係讀咗1年，今次可以學以致用。（驚唔驚冇得瞓？）我冇預冇得瞓，我去到邊都可以瞓。」