就是青春︱簡文浩認有同性男友：對所有取向都尊重！

香港開電視選秀節目《就是青春》今日（5日）進行開鏡拜神儀式，今年升讀醫科四年級學生林曉蕙（Candice）、曾擔任張敬軒演唱會舞蹈員的張鈊貽（VALC），以及曾在演唱會擔任舞蹈員的簡文浩（Dorlai）接受訪問，他們透露將於下星期六進行首場比賽，已經選好參賽歌曲，但仍未正式練習，不過對其他選手的實力已略知一二。

提到Dorlai在社交網上載跟同性咀嘴相，他坦承對方是男朋友：「我對呢方面持開放態度，對所有取向都好尊重，我放呢張相只係想畀大家知道我係有伴侶嘅人。（怕唔怕影響比賽？）自己心態調節到就OK，我會盡全力去應付比賽。」

問到覺得誰是勁敵？Candice指各人的唱歌及跳舞才能各有不同，所以很難講，但最欣賞VALC：「佢跳舞跳得好好，好吸引人，而且佢性格爽直，同佢相處好舒服。」VALC認為大家在訓練過程中實力不斷上升，所以難以比較，對於被睇好會否感壓力？她說：「壓力係來自自己、唔係別人。（你擅長跳舞，參賽時會唔會以跳唱為主？）可能我畀人最深刻印象係跳舞，但我想畀人睇到我唔同面貌，畀人知道我有其他可塑性。」

另外，Candice是醫科生，問到會否難以兼顧比賽與學業？她說：「今年升四年級要到醫院實習，因為係關乎人命，所以我會盡量返齊所有堂，雖然係辛苦，但時間係自己分配，而且當我知道要參加呢個比賽嘅時候，我就問定師兄師姐攞定筆記溫習，我亦唔介意犧牲睡眠時間，因為我以前係游水運動員，每朝要5點起身練水，放學又要練水，所以都習慣咗，只要有心做就可以。」