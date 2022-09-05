陳穎欣自爆下廚「女追男」　用盡Quota懶得再煮

藝人陳穎欣（Yanny）與網上煮食KOL陳家豪（Arthur）為香港開電視拍攝一連10集的新節目《食過 FIND 尋味》，帶觀眾走訪兩人的心水餐廳品嘗美食，Arthur在尋味中攞靈感，在節目中炮製出創意新菜色。Yanny自言為食，平時在家也有下廚，並不是零廚藝的女生，拍攝時也有向Arthur請教，她說：「跟食譜煮嘢對自己嚟講唔係難，最難係有個心去煮，自己好懶，成日唔跟食譜跳咗啲步驟，所以就算整面麵包都出事。今次學到佢嘅精神，佢拍節目仲可以成日出片，真係甘拜下風。」在節目中充當助手的她也有炮製泰式香蕉煎餅讓Arthur品嘗：「呢個甜品好簡單，但都出咗啲意外，黐咗底，但佢都好鼓勵我。」

Yanny笑言對煮食的熱誠已經用盡在過往追求男朋友身上，好似整曲奇、蛋糕，配額已經耗盡，現在煮餸講求快靚正「醫肚」，她笑說：「男友都試過喺我病嗰陣煮咗個白烚烏冬，仲加咗啲食淨嘅沙律菜，雖然好啱病人食，但就唔好食，不過就真係好窩心嘅。」首次拍攝電視節目的Arthur直言比自己拍片，節目專業及娛樂性更高，最難忙在「熱廚房」拍攝，他笑說：「拍攝個廚房好靚，但係就好熱，拍到第二集我哋上身係廚師衫，但下身已經着住短褲，真係好熱。」

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服裝：Whistles

髮型：Calvin Tsoi@HAiR