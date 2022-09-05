王菀之舞台劇開Part 2要再諗　角色太可憐係主因

歌手王菀之（Ivana）主理的舞台劇《PROOF》共14場，昨晚（4日）完滿結束，外間給她很高評價，大讚她演出精彩，又指同劇演員陳淑儀、陳康及吳鳳鳴演技出神入化。對此她感動說：「我覺得整個團隊都做出100分呀，我真心好多謝佢哋教咗我好多，同佢哋做戲係一種享受！我亦要多謝導演司徒慧焯，所以我尋日訂咗好多嘢食畀大家，當係一個小慶功！」

她的舞台劇一票難求，很多人問她會否做Part 2？她坦言會唔會re-run重諗緊：「真係唔知，工作上面好多安排，自己又多心，如果再做又想試其他角色，呢一刻真係答唔到呀。團隊問我有冇唔捨得？我最初係答『冇』。因為每日咁演呢個角色，已經到咗自己嘅精神極限，我唔想再經歷呢個可憐女仔，我想盡快逃離角色嘅世界。但係又唔知從何時開始，Catherine呢個角色住進咗我心裏，個腦隨時都會響起舞台劇嘅音樂，個心好重，好深刻好難忘，原來我都係會唔捨得。」

今次舞台劇，很多圈中前輩好也來支持，包括汪明荃、許鞍華、毛舜筠、謝安琪、張繼聰、方力申、潘燦良、蘇玉華、謝君豪等等，面對邊位來看的嘉賓讓她最大壓力？她說：「尾場，因為老公嚟咗睇，佢喺到就有少少壓力，佢淨係睇尾場，佢話撐closing。（老公睇完有咩評語？）冇呀，佢從來唔會畀咩意見，不過佢有佢另類方法去默默支持我囉。。」

完了14 場演出，她瘦了十幾磅，她笑說：「大家已經開咗個盤啦，睇吓我幾耐會反彈肥番，有人話幾日，有人話七日，我自己話『聽日』，做完我會放假兩日先啦，休息完就歸隊為電影宣傳。」