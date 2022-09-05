苑瓊丹屋企意外捉姦　嬲到啲血由腳衡上頭

藝人苑瓊丹（苑仔）為王祖藍主持的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》任嘉賓，大談對事業、愛情及友情睇法，談到代表作《封神榜》，苑仔坦言劇中每滴都是真眼淚，因無論當時自身真實處境或是角色背景，均是「忠孝兩難全」：「嗰時要返內地取景一個月，冇幾耐屋企人打嚟話我阿媽中風。當時搵監製：『如果媽咪嚴重我要即刻走！』第二日我媽打嚟勸我唔好走，叫我做埋佢。」說到此處，苑仔苦笑指後來返港，母親已消瘦不少，動作亦不是很靈活：「因為我好少離開屋企咁耐，所以我媽嚟接機。《封》對我嚟講係唔使用眼藥水，係一個最成功而又最難受嘅日子。」苑仔說到此處不斷拭淚，更指之後再離港工作期間，母親便與世長辭。

母親離世除了令苑仔明白世事無常，亦讓苑仔在愛情方面有所成長，曾因目睹男友偷食大受打擊的她，一度不再相信愛情，更搞笑地拿祖藍開玩笑：「嗰日我諗住去佢屋企畀驚喜佢，見冇人咪匿埋先。之後聽到有人講嘢同開門閂門聲，行出去一睇見到佢同個女仔親熱喎，我直頭啲血由對腳衝上個頭，真係嚇親，男友仲要好似你添呀，一個大鼻仔，個樣仲要好謙厚。」王聞言即反擊：「你唔好咁講呀，我以為係黃光亮。」場面爆笑。