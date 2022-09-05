影相影上床　龍友嗒晒糖

好多人都鍾意影相，而為咗滿足龍友，好多模特兒都會舉行攝影會招呼佢哋。AV業界資深人士神仙乙就表示，日本AV界有好多以攝影會為主題嘅作品，講龍友同模特兒影相影到剝晒衫，繼而影到上埋床，完全滿足晒龍友嘅慾望。

打得火熱

喺FALENO出品嘅《獨佔巨乳模特兒攝影會》入面，桃尻香名芽係一眾年輕龍友圈當中唯一一個女仔，唔單止甜美可人，上圍仲有一對巨乳，令龍友大雄嗒晒糖，一直暗戀女方。有一日，大雄為咗親近香名芽，就搵阿妹做模特兒作一對一攝影，更鼓起勇氣表白，仲親吻芽妹嘅嘴仔，令香名芽感到不知所措，但最後被大雄嘅真誠所打動，二人更加喺攝影室打得火熱！自此之後，大雄成日搵阿妹影相，影完之後就上床激戰！

金錢誘惑

片廠Ideapocket推出嘅《競泳水着狙擊目標》，講述吉川大叔係一位競泳水着愛好者，而對競泳水着寫真模特兒稻森美憂更係情有獨鍾，於是大灑金錢，租咗個室內泳池作為攝影場地，重金禮聘美憂嚟影相。點知拍攝完之後，吉川就露出狼相，對阿妹上下其手，美憂初時顯得抗拒，但係諗諗吓，冇咗呢個金主收入就會大減，於是任由吉川想點玩就點玩，嚟個池邊激戰又得，去更衣室玩埋潤滑劑大戰又得。

簡評

本仙曾經去過日本參加攝影活動，見到啲索女搔首弄姿任你影相，感覺真係幾過癮，難怪日本AV界成日都會以攝影會作為拍攝題材喇！而今次為大家介紹嘅兩部作品中，本仙最鍾意稻森美憂主演嘅《競泳水着狙擊目標》，原因係美憂本身係一位寫真偶像，擺姿勢畀人影相絕對係手到拿來，而男主角大叔嘅表現亦令作品更添精彩，表情同動作都極為猥𤦹，將美憂連埋件競泳水着都玩到盡，令畫面充滿鹹味！