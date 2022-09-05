Rosy Maggiulli　意大利女神

意大利嘅浪漫，加上迷人嘅外形，係咪會令你有心動嘅感覺呢？好似呢位嚟自意大利嘅索模Rosy Maggiulli，唔單止有樣貌有巨乳，仲有一對修長嘅美腿，真係好養眼，絕對係女神級數。

氣質迷人

意大利係最浪漫嘅國家之一，原因在於佢哋嘅文學及生活態度，因此意大利女郎嘅浪漫感，亦深植喺男士心中，難怪喺意大利出生嘅Rosy Maggiulli，憑住迷人嘅浪漫氣質，喺男士心目中留下深刻嘅印象。不過如果大家以為只憑呢點，便能成功吸引男士注意，未免太睇小佢喇！

事實上，佢唔單止氣質迷人，身材亦相當吸睛，三圍34D-26-34，配合身高168cm，就已經想像得到佢嘅外形有幾吸引，絕對係女神級嘅存在。而自細開始習舞嘅佢，憑住出色舞藝及美貌成為校花，亦因此令佢萌生成為模特兒及藝人嘅念頭。高中畢業後，佢便自薦做模特兒，出道冇耐，就被電視台睇中邀請拍攝真人騷節目，雖然佢嘅表現一般，但卻深受男觀眾歡迎。不過佢亦明白到自己並非做演員嘅材料，故完成真人騷之後，便決定全身投入成人模特兒工作。

最強尤物

佢解釋，之所以決定投身成人模特兒界，原因係覺得自己嘅演技未夠班。雖然放棄做演員，但轉戰成人模特兒界後，卻成功闖出一片天，當中嘅轉捩點係同一輯絲襪寫真有關。話說有次佢如常地拍攝一輯成人寫真，攝影師覺得佢穿着嘅內衣太普通，於是臨時要佢加穿對絲襪，結果寫真推出後大受好評，唔少男士都激讚Rosy嘅絲襪美腿，簡直係人間最強尤物！自此之後，佢大部分嘅寫真都會以絲襪造型示人，不但寫真愈賣愈好，更獲封為絲襪女神嘅稱號。

憑住超強人氣，佢亦跟唔少成人模特兒一樣，經營個人社交平台，實行踩入網紅界，更成功吸納46萬位粉絲。而Rosy除咗拍寫真同做網紅，原來仲有副業，就係喺成人俱樂部表演跳艷舞，要知道擁有出眾身材，本嚟已經吸睛，加埋誘人嘅舞姿，點可能唔吸盡粉絲嘅眼球同支持呢！

Profile

出生地：意大利

身高：168cm

三圍：34D-26-34

邊個話作為人氣成人模特兒兼網紅，唔使自我增值？睇吓Rosy Maggiulli嘅社交網就知道，最近佢勤力學習調酒技術，仲話自己將來可以做調酒師，真係佩服佢嘅毅力。