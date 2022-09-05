蔚雨芯新劇《靈戲逼人》煞科　預告月中起程美國進修音樂

女星蔚雨芯（Rainky）今日為無綫新劇《靈戲逼人》煞科，她在社交網分享拍攝感受：「拍咗三個月，咁繁忙之下能夠完成拍攝，都覺得自己係鐵人。」她的粉絲仲貼心，日前為她送上應援飲品給劇組，她說：「佢哋知我少開劇，特登送咗啲果汁同養生茶畀劇組人員，多謝劇組照顧我，佢哋特登喺飲品度仲黐上我個樣嘅貼紙，好窩心好搞笑。」

雖然她與張振朗、龔嘉欣認識多年，但就第一次合作，她說：「劇裏面我做阿朗嘅女朋友仔，同佢、嘉欣嘅對手戲最多，喺大熱天時拍外景真係好辛苦，見佢哋日踩夜踩，好佩服佢哋，真係唔易做，抵佢哋有今日成就，佢哋真係好專業，每張場戲都好用心機去演，我喺旁邊靜靜吸收同學習。」

她仲特別多謝阿朗經常提點她，她說：「阿朗真係好好，教我好多嘢，例如燈光走位，等我可以改善，佢會唔經意咁細細聲喺我耳邊提我，好感謝遇到啲好對手。」她又特別感謝監製Simon大膽起用她：「有好多位，我未必做到十全十美，有好多美中不足，不完美先係最好。」今年她做了很多項目，譬如搞醫學美容，又拍劇，本月中她就起程往美國進修音樂，她期待回港更加精彩。