【是日通勝】

農曆八月十一

壬寅年 戊申月 壬戌日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午3時至5時

宜：開市、嫁娶、動土

忌：開渠、取魚、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：20、28、41、44

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：頭頭碰着黑，財運特別差，貪小便宜易破財。

金牛座：運勢勝人一籌，單身者有望看到脫單的曙光。

雙子座：愛情運上升，有心儀對象者勿錯過表白良機。

巨蟹座：安守本分，不要越俎代庖，保持低調免惹禍。

獅子座：享天時地利人和，有甚麼計劃即管放膽實行。

處女座：事業運平平，謀事宜實事求是，忌心存僥倖。

天秤座：財運很不錯，投資易獲利，毋須為生活操心。

天蠍座：樂於助人可收獲好人緣，減低霉運的影響力。

人馬座：愛情運稍遜，選擇拍拖對象須留意對方人品。

山羊座：努力付出不會白費，經濟上有望獲合理回報。

水瓶座：面上掛着笑容，有望改善人緣，帶來好運氣。

雙魚座：缺乏交流易引起誤會，宜抽空陪伴另一半。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）蛇 正財旺

（跌）鼠 鬥心差

鼠：運勢疲弱，意志消沉，甚麼事都懶得做。

牛：瑣事纏身，手忙腳亂，處理文書勿大意。

虎：人氣上升，事業發展有機會更上一層樓。

兔：謀事要做好風險評估，可避免進退失據。

龍：是日沖煞，抽空到郊外散心，有助紓壓。

蛇：正財運佳，謀事得心應手，收入有保證。

馬：人緣欠佳，易說錯話，得罪人也不自知。

羊：自信心強，工作表現佳，成績有目共睹。

猴：穩重大方，獲身邊人支持，利事業發展。

雞：心情鬱悶，精力不集中，工作效率差勁。

狗：貴人運強，財運也受惠，有利傾生意。

豬：默默耕耘免惹禍，職場上要保持低調。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

賣豬仔

近期最多人關注的應該是柬埔寨事件，受害人離鄉別井，但遭遇坎坷。

在玄學上不論面相、掌相或命盤，也有相關的資料，可以看得到外地與自己的緣分，不論移民、公幹、旅遊也可以作為資訊去參考，準繩度也非常高，幫自己望多兩眼，就不會畀人賣豬仔，甚至可以避過一劫。

在面相上有所謂「驛馬」的部位，位於額側近髪際的位置，它是代表出外遠行的，如果這位置扁削無肉，代表外地的環境對自己不利，自己會去錯地方，到埗後處處碰壁，多災多難，所以一生也不適合移民。但是如果非走不可，也必須要看清楚，找到一個略為適合自己的國家或城市，方可安頓，希望可以將傷害性減到最小。相反，如果驛馬位置平滿有肉，移民或遠行一般是順利的，但人的運勢有起伏高低，若然該位置出現灰、濛，甚至發黑的顏色，即是氣息不吉，短期內不宜出門，出必有災，就如現在柬埔寨事件一樣，會有極不如意的事情發生。

在命盤上，透過紫微斗數Apps，也會有所啟示，盤上有十二宮，其中一宮位叫遷移宮，與面相的驛馬差不多，是自己與外地相關的緣分訊息。如果這位置出現化「忌」，顯示外出的時候要非常小心，遠方出現對自己不利的訊號，當然再要參看大運及流年，再確定哪一年最為凶險，若然再遇上「天刑」等凶險的星曜，就更容易有意外受傷及流血的情況出現。