Summer Girls 14女混戰！陳雅雯退選「變節」　陳思圻嘆可惜

一眾《Summer Girls》參賽者密鑼緊鼓拍攝中，其中一直未有露面的陳雅雯，最終決定退出！主持陳思圻（前名陳偉琪）大呼可惜，並讚14位參賽靚女友誼第一、比賽第二，眾人均對雅雯不能參賽感到惋惜！

由陳思圻、張明偉領軍的香港開電視《Summer Girls》現正積極拍攝中，因家人染疫而缺席首日拍攝的陳雅雯（Carman），最終沒有參與賽事，令參賽者人數由15變成14人，但Carman並非放棄選美，而是去參加ViuTV《尾二一屆口罩小姐選舉》，更於1分鐘才藝表演大玩雜技飛碟，可惜未能打入12強。

照「桑拿燈」排毒

對於Carman退選，陳思圻大感可惜：「除咗我之外，14位參加者都覺得可惜，佢哋好好，好團結，友誼第一比賽第二，節目方向都係最緊要令大家開心。」而她最近狀態大勇，原來頻頻照「桑拿燈」，但揚言並非貪靚：「因為可以排汗排毒，對我嘅類風濕關節炎有幫助。」

至於比賽2大熱門張嘉欣（Yanni）與「大眼龔嘉欣」張可盈（Bonnie），日前在泳池拍攝競技比賽，穿上泳衣相當亮眼！2人感情要好，曾在宣傳活動上攬頭攬頸，亦愛在社交網晒相，當中Bonnie的火辣Cosplay及Yanni的水着Look都十分吸睛。