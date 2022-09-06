「樂善堂梁紹安潘詠賢社區飯堂」開幕典禮

「樂善堂梁紹安潘詠賢社區飯堂」選址為黃大仙東頭二邨，為區內長者、有需要人士及學生售賣由註冊營養師提供營養指導的高質素營養膳食。(客戶提供)

【特約報道】九龍樂善堂創立至今已有142年悠久歷史，目前轄屬單位逾60多個，遍布港九新界。樂善堂近年積極開拓多間社會企業，以優質及廉宜的價錢提供合適的產品予有需要人士，期望運用社企模式推動更多扶貧工作。「樂善堂梁紹安潘詠賢社區飯堂」於2022年4月正式開業，選址為黃大仙東頭二邨，為區內長者、有需要人士及學生售賣由註冊營養師提供營養指導的高質素營養膳食。飯堂幸獲2015年度主席兼現任常務總理梁紹安先生MH伉儷慷慨贊助，並命名為「樂善堂梁紹安潘詠賢社區飯堂」，以支持飯堂之服務及發展。「樂善堂梁紹安潘詠賢社區飯堂」於9月3日舉行開幕典禮，並邀請到社會福利署助理署長(安老服務)陳德義先生擔任主禮嘉賓。

樂善堂主席陳健平BBS太平紳士於致辭時表示飯堂得以投入服務，要多謝社會福利署「用作福利租賃的公共屋邨空置非住宅單位」計劃，以優惠租金供用此地址、梁紹安前主席伉儷慷慨捐助108萬元支持飯堂發展以及樂善堂團隊由籌辦至投入營運之付出和努力。社區飯堂現時提供六天由註冊營養師提供營養指導的膳食服務，提供多款家常菜色以供選擇，並堅持不添加味精製作，製作膳食之中央廚房更持有ISO 22000國際食品安全認證，健康可靠。每月餐單由註冊營養師提供營養指導，並以各種方式烹調，餐牌更設低油鹽糖餐，務求迎合不同受惠人士的需要，提供健康的膳食。

飯堂亦會舉辦不同活動予服務使用者，致力推動健康生活模式，包括派發各種物資及節慶食品，關懷社區，傳遞祝福。本堂日後亦會繼續與各界合作，拓展更多新服務。

而命名贊助人樂善堂前主席兼現任常務總理梁紹安先生MH表示與家族一直投身慈善事業，過往贊助過學校、教育項目、醫療和社會福利等不同慈善項目，盼能做到「取諸社會、用諸社會」，而他太太亦十分支持社會及慈善服務。國家和社會為我們貢獻良多，當我們有能力時，尤其於疫情打擊下，應當出錢出力幫助更多有需要的人。

有見黃大仙區內人口老化，根據政府2021年統計處報告，黃大仙區65歲人口為90,200人，佔區內人口的22.4%，長者膳食需求急升。因此，樂善堂選址於黃大仙東頭邨開辦社區飯堂。

飯堂開張至今短短數月，已得到不少區內人士支持，現時每月提供超過三千份熱飯予區內長者及低收入人士，服務使用者數字持續上升。飯堂售賣高質而價廉的營養膳食，為與時並進，更引入「智能便當機」，以自助形式提取，讓服務使用者訂購後可以透過二維碼 (QR code) 自助取餐。受惠人士可簡單快捷地享用服務，疫情下更可幫助減少社交接觸，享用安全衞生的熱食便當。社區飯堂的飯盒使用對地球友善的可降解物料，飯堂亦鼓勵受惠人士自備餐具，以推廣環保及源頭減廢。

社區飯堂將舉辦各類型的健康推廣活動，包括：健康講座及生活工作坊等，致力推動市民關注及建立健康生活模式，全面提升社區保健意識。

樂善堂梁紹安潘詠賢社區飯堂

地址：九龍東頭二邨祥東樓地下4號舖

聯絡電話：2376 2231

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