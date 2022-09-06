獨欠一獎成大滿貫藝人！　Adele艾美獎獲獎興奮捧盃

英國天后Adele日前於美國舉行的《創意藝術艾美獎》中憑演唱會特備電視節目《Adele One Night Only》獲「最傑出預錄綜藝性節目獎」。

頒獎禮舉行翌日，沒有出席頒獎禮的Adele即獲好友代勞速遞捧盃到家中。她於社交網留言及貼相興奮向粉絲分享喜悅。她說：「撞鬼囉我真係好開心！多謝Ben Winston喺今日下午將呢個（獎）拎嚟！！相信我，我正式成為EGO🤣」由於她先後於《格林美音樂獎》以及《奧斯卡》獲過獎，還欠《東尼獎》就成為4大演藝界頒獎禮的「大滿貫」（EGOT）得主！

除了Adele之外，美國饒舌天王Eminem日前亦於《創意藝術艾美獎》上獲獎，他與Dr. Dre、Snoop Dogg、Kendrick Lamar、Mary J. Blige以及50 Cent一同憑今年初舉行的美式足球「超級碗」半場騷的精彩表演獲頒「最突出綜藝特備節目獎」。由於他與Adele一樣之前已先後在《奧斯卡》以及《格林美》獲獎，獨欠《東尼獎》就成為另一個獲齊「EGOT」的藝人。過往有17位紅星包括珍妮花赫遜（Jennifer Hudson）、胡比高拔（Whoopi Goldberg）以及John Legend等都成為「大滿貫藝人」！