記住4個重點　秋冬美白冇難度

入秋之後，女生都把注意力集中在肌膚乾燥問題上，反而忽略了美白保養。其實秋季的紫外線雖不及夏季猛烈，但也不能掉以輕心。尤其於這個轉季時分，肌膚狀態轉趨不穩定，所以若一味塗美白產品，卻忽略其他保養方式，也可能會令皮膚美白效果大打折扣。所以進行秋冬美白工程之前，必先釐清以下幾個重點。

1.了解膚質類別

美白前最好先了解自己屬於哪一類型膚質，如屬於混合性肌膚，會較易出現暗沉無光及膚色泛黃不均等問題；如屬偏乾皮膚，就多受斑點及色斑問題困擾。搞清楚膚質類型後，便能對針對性展開保養工作，令美白事半功倍。

2.加強補濕與角質層修復

經過一整個夏季的陽光暴曬，皮脂膜的保護力減弱，角質層會出現受損的情形，使得肌膚天然的補濕因子大量流失，讓肌膚出現乾燥脫皮等情況。雖然秋冬的代謝較慢，很多人會建議在換季時勤加去角質，事實上秋冬的肌膚乾燥，角質層含水量較低，對外在環境刺激的抵抗力也會降低，因此去角質反而不宜過度，反而應該加強肌膚的補濕以及角質層的修護，才能迅速恢復肌膚正常的狀態。建議多選用具富含玻尿酸、膠原蛋白等成分的保養品，強化補濕及角質層修復功效。

3.防曬同樣重要

不少人誤以為秋冬的紫外線不足以構成威脅，但其實只是照射的角度有些許改變，它的威力仍是足以在短時間內就刺激大量黑色素分泌，只要一個不小心防曬沒做好，就會讓辛苦的美白工夫都化為泡沫。所以入秋後防曬一定不能少，除了塗防曬乳，出門時撐遮陽傘或戴遮陽帽都可加強防護，令肌膚免受UV所傷。

4.紓緩安撫不可少

秋冬肌膚容易因乾燥缺水而出現脆弱、容易敏感的問題，如果能夠抑制住連鎖的發炎反應，不但可以減少防曬不足造成的紫外線傷害，又可以讓刺激黑色素製造的訊息來源減少，還可以防止色素沉澱。不妨使用含甘草酸、洋甘菊、桑椹根部萃取，或具抗氧化及抗自由基的成分如葡萄籽、黃芩萃、生物類黃酮等成分的紓緩肌膚聖品。