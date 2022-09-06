玩到咁大？內地綜藝用張若昀婚照當「殺妻分屍案」證據

內地人氣小生張若昀升上一線，各大新劇都搶住搵佢拍，人得一個，要佢分身接晒每個節目根本無可能，估唔到有節目竟然幫佢整「分身」！內地綜藝節目《開始推理吧》主打沉浸式劇情推理，喺8月播畢後，仲推出番外小遊戲畀觀眾親自推理辦案，點知有網友發現遊戲中嘅場景疑似盜用張若昀同老婆唐藝昕張婚紗照，而且故事劇情係「殺妻分屍案」，即被二人粉絲將事件鬧到上晒熱搜！

消息傳開後，《開始推理吧》官方微博、遊戲製作方皆於尋日（5日）發出道歉聲明，坦言由於審核不當，造成部分道具圖片在未經授權使用下，造成了不良影響：「並對張若昀先生和唐藝昕女士造成的傷害深表歉意！現已第一時間處理並下架了該小程序。」另一方面，張若昀同唐藝昕工作室都聯合發聲，表示發現照片遭到不當使用後，已喺第一時間聯絡製作單位，並要求對方公開道歉：「現相關主體已公開致歉，本工作室希望大家不再繼續傳播相關圖片內容，以降低對張若昀先生及唐藝昕女士的負面影響，亦望相關節目、遊戲製作方在日後更加注重他人合法權益的保護問題，盡到更加嚴格的審核義務，以避免承擔相應的法律責任。」