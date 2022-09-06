【移居新加坡】新推ONE Pass簽證　明搶頂尖專才

新加坡無天然資源，卻是最懂愛惜人才，近年不但積極招攬海外人才，目標更似「瞄準」香港金融專才。新加坡上周剛公布將推出全新的工作簽證，名為海外網絡和專業簽證（Overseas Networks and Expertise Pass）並簡稱ONE Pass，獲批後申請人可在新加坡工作5年，而限制卻遠比當地一般工作簽證EP（Employment Pass）少，而新簽證將於2023年1月1日開放申請。

全新ONE Pass簽證優點

先說ONE Pass優勢，它不像一般新加坡工作簽證（EP）只能落地工作2至3年或只限特定專業，ONE Pass不但有效期5年，期間更不設居留時間限制，可自由出入境；而且持有人跟當地國民一樣，可享新加坡醫療及公共服務，最後還可申請永久居留權（PR）及申請入籍成為新加坡公民 。

最重要一點，是ONE Pass持證者不限受僱於任何僱主，可同時為多間公司工作，求職亦不受新加坡公平考慮框架（FCF）及積分制互補專才評估框架（COMPASS）約束，持證者甚至可自己開設及營運公司，但每年就要給新加坡人力部報告做過的專業活動，以證明自己有實質貢獻。此外ONE Pass持證人的配偶，只要獲發新加坡同意書，便可一起前往當地就業，不用另外申請工作文件。

申請ONE Pass條件

新加坡ONE Pass簽證優點那麼多，申請門檻自然不低，首先申請者月薪至少要有3萬坡幣（約17萬港幣）或以上，並要證明自己是在市值逾5億美元（約39億港幣）或年收入達2億美元（約15.7億港幣）的企業擔任要職，申請才能有機會獲批。

薪金未達標也有機會？

如果薪金未達門檻，但申請者在體育、藝術、科學或學術領域有卓越成就，亦可申請新加坡ONE Pass簽證，不受月薪限制，此舉可確保新簽證不局限單一專業，可吸納多樣化的人才，相信新簽證有望紓解當地專業技術人員短缺問題。