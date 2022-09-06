假日早午餐　輕鬆食餐好

香港人工作繁忙，難得假日唔使急急趕趕，瞓醒後食餐好，再計劃之後節日最好不過。唔想煩唔想諗，有咩好得過有不同主題和多樣化美食的早午餐，近日又有不同種類的主題早午餐登場，部分更連小朋友都貼心照顧，飲飽食醉再去玩，感覺更盡興。

天際線陪食

位於銅鑼灣鬧市的柏寧酒店頂層型格天台酒吧及餐廳SKYE，擁有開揚露天酒吧，飽覽維港兩岸的天際線，配上藍天白雲，景色一絕！餐廳早前推出假日半自助早午餐，逢周六、日及公眾假期中午12時至下午2時30分，享用無限供應的自助冷盤如安格斯牛肉他他、假日限定法式凍派、法式與英式芝士拼盤、橘子汁醃海鮮、自家製手工麵包等，還有即開生蠔、多款即點即製的熱頭盤如龍蝦芝士手工通心粉、香煎鴨肝多士、自家製酥皮辣肉腸卷等，仲有多款甜點、蛋糕及糕點，以及自選主菜，包括200天穀飼牛肉西冷拌法式蝸牛、SKYE自家乾式熟成牛肉（4位用）、香烤新西蘭羊架、加拿大龍蝦配龍蝦籽薯蓉丸子、慢煮鱈魚配清酒椰香咖喱蜆與香濃意大利燴飯，奢華可口，又令人回味。想令早午餐醉心動人？可點選無限暢飲汽酒或香檳，每款更包括自選調酒，為豐盛饗宴加冕。

城中靚景

吃早午餐，除有美食，標致的景觀也是重要一環，中環高級餐廳SEVVA位於大廈高層，戶外景色一覽無遺，餐廳逢星期六推出3道菜精緻早午餐，頭盤可選豪華雞肉法式清湯、蘆筍伴水煮嫩蛋、玉米牛肉雜燴燴配自選雞蛋、蟹肉奄列、法式火腿芝士奄列、印度捲餅或和牛他他等。主菜的粥品有鹹雞皮蛋粥或魚糜粥、雞絲豆芽黃金炒麵、香脆檸檬雞扒或招牌炸大蝦、招牌上海菜餛飩、香辣免治雞肉羅勒飯、黑毛豬扒飯或烤特環娜羊排等。甜品則有朱古力焦糖撻、招牌檸檬酥皮、全麥華夫餅配漿果忌廉、新鮮水果沙律配希臘酸奶和蜂蜜、黃油香蕉乳酪熱蛋糕或布朗尼、黑朱古力雪糕配果仁鳥結糖，菜式由亞洲、印度及歐陸風味皆有，加指定價錢可享用香檳、紅白葡萄酒及果汁，再加上無敵靚景，超好享受。

美式狂熱

提到美式風味，大家只會想到熱狗、漢堡和甚麼？灣仔Dan Ryan's Chicago Grill旗艦店現時於星期六、日及公眾假期推出全新美式早午餐餐單，會供應12款經典菜式，如美式早午餐有自選蛋、煎香腸、香脆煙肉加自家製的美式班戟，即叫即製藍莓美式班戟或牛油班戟配美式糖漿，Croffles牛角包格仔餅、水波蛋配卡邦尼意粉、啤酒黃金炸魚、芝加哥精選芝士漢堡、豬排骨及烤雞拼盤或炭烤肉眼牛扒等，客人除可配邪惡的甘筍蛋糕奶昔外，加指定價錢可享用90分鐘任飲優惠套餐。偶然放縱一下，感覺都幾暢快。

點心配香檳

每朝早，大家總喜愛到酒樓飲茶，邊嘆點心邊閒話家常。中環口利福於9月4日逢星期日推出周日點心早午餐（Good Fortune Club），分財源滾滾套餐或金海龍王套餐2款套餐都可任點作食傳統點心，以及配1瓶指定香檳。點心包括蝦餃、冬菇豬肉燒賣、翡翠青菜蘑菇餃、沙茶醬手切豬頸肉菜餃、蝦多士、咖喱和牛洋葱芝士芋頭餃、XO醬炒蘿蔔糕，另外有葱油蛋炒飯、蒜蓉炒西蘭花和蜜汁炭烤黑毛豬叉燒，最後來一口新版本豆腐花，香滑又清甜，配香檳品嘗，帶來新味道。

小朋友之選

和小朋友去吃早午餐，最怕就是要照顧他們變成無啖好食。金鐘奕居地中海餐廳Salisterra近日推出多款新菜單，除有全新創作的大豆下午茶、3道菜式早段晚餐和佳餚美酒私人盛宴外，還為逢星期六的3道菜周末早午餐更新菜單，菜式包括有新鮮時令生蠔、魚子醬和海鮮分享拼盤等超過15款菜式選擇，8歲以下小童可免費用餐，在享用餐點的同時，兒童生活精品品牌Bimbo Concept會在Green Room為小朋友提供美甲、臨時紋身和臉部彩繪等節目，讓小朋友度過美好的一天。

意式盛宴

適合和朋友分享的意大利菜，菜式豐富又多樣化。Ask For Alonzo逢星期六、日推出意大利早午餐盛宴，客人可享用包含帕爾馬火腿、炒蛋、多士等打造的特色早餐拼盤「Breakfast in Tuscany」，另外揀選意粉、主菜和甜品各1款，當中包括卡邦尼意粉配太陽蛋、Alonzo Milanese配帕爾馬芝士薯條和白朱古大意式奶凍等，指定價錢可享用2小時無限量任飲套餐，和朋友不醉無歸。

地中海風味

喜歡地中海美食的巴絲打，中環現代地海風味餐廳Quiero Más推出的周末及假日早午餐應該是Good Pick！首先出場的是Share形式的Tapas，包括西班牙火腿及芝士拼盤、Burrata水牛芝士沙律、帶子 Ceviche、松露芝士三文治及流心蛋辣肉腸薯條5款。每人可以從龍蝦或烤乳豬、西班牙海鮮炒飯或蟹肉意粉之中揀選兩款主菜，當中的西班牙海鮮炒飯以海鮮湯煮製，加上海鮮用料十足，需要起碼二人才可以揀選。至於最後的甜品拼盤，就有巴斯克芝士蛋糕、Churros配朱古力醬及雪糕。大家更可以追加任飲，分別有汽水、無酒精雞尾酒及果汁或雞尾酒、Sangria等兩款選擇，大家可以一邊欣賞迷人城市景色，一邊享受獨特的地中海及西班牙風味饌！