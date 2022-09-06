同李光洙玩密室逃出　劉在石拍到忍唔住爆粗

韓國「國民MC」劉在石今日（6日）與男星李光洙及女團少女時代成員Yuri出席Disney+綜藝節目《韓星地帶：求生大作戰》的發布會，節目以密室逃脫為主題，3人要在4小時內面對和忍耐不同難關和災難，劉在石指他們在4小時裏面完全沒有休息，笑指製作組完全沒有放過他們。

問到為何決定演出節目，李光洙說：「我覺得忍耐這個題材很新鮮，因為有我喜歡的製作，還有劉在石和Yuri，所以拍得很有趣。」Yuri則表示：「我好喜歡密室逃出這個遊戲，遊戲的規模好大，讓我可以投入其中，我覺得好有魅力，我也可以親眼見到劉在石和李光洙之間的默契。」而劉在石就表示希望除了密室逃出之外，也能加入新的元素，所以有親自參與構思。

劉在石自爆在拍攝時表露了人類的本能，試過忍不住爆粗：「我偶爾會在拍攝時講粗口，其實我沒有變，只是平時被剪走了，但在這裏沒有被剪掉。」而今次是李光洙離開節目《Running Man》（RM）後再次與劉在石合作，他指在退出節目後仍經常與劉在石見面，也會一起做運動，所以不覺得是相隔很久合作，劉在石則表示: 「我們不用說話也知道大家在想甚麼，無論是綜藝方面，還是我們本身，我們都很合得來。」

問到覺得拍攝時最辛苦的是誰，大家都指是Yuri，李光洙說：「她就像媽媽一樣照顧我們，因為有Yuri，我們才能挺過來。」