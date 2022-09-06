東冲有料到：全泰國最「難食」的叉燒

可別誤會，所謂最「難食」並非指味道不好吃，而係指很艱難才有機會吃到的意思。所指的是來自香港著名中餐廳卅二公館（Mott 32），該店已陸續將業務拓展至世界各地，上個月便在泰國曼谷開設了分店。

開業之日因為技術問題，令我未能嘗到該店大名鼎鼎的西班牙黑毛豬叉燒，之後便一直Booking已Full難以訂位，甚至連該款叉燒都要預訂。但正所謂識人好過識字，由於認識餐廳的行政總廚李文星師父，在他安排下終能跟香港朋友前往品嘗。試食後果然聞名不如一試，黑毛豬叉燒雖冇大肥肉，但全條叉燒肉質都非常腍，入口還有點點蜜糖焦香味。雖然尚未試過香港卅二公館的出品，但在泰國如此高質的味道可謂只此一家。

值得一提的是，泰國店的部分菜式定價幾乎都比香港相宜。

有人問我如此的高檔中餐廳會有泰國人來光顧嗎？這條問題我也曾向李文星師傅查詢，他說有不少泰國人都是他們的粉絲，疫情之前也有不少泰國人前往香港店用膳，更有人專程於周六、日作兩日一夜的香港短線遊，之後去店中捧場，有時泰國人客之多令該店恍如一個小泰國。

你可能又認為在泰國分店幫襯的都是達官貴人或有錢人，但眼見店內有好多貌似中產甚至係年輕人前來光顧，並非清一色是富豪級食客。如果四個人去食點心或一般菜式，其實均分帳單也不過是有限錢。

都是那句老話，世界各地都有富人及窮人，於泰國捨得食的中產大有人在，而卅二公館選擇在曼谷話題新酒店The Standard, Bangkok Mahanakhon開設分店，更加成為酒店焦點，難怪要訂枱輪候三個月才能在此用餐。順帶一提，除了叉燒和北京填鴨，餐廳的例湯亦同樣令人回味。

如果在泰國居住的香港朋友想享用高質中菜，這裏絕對值得一試。

胡慧冲