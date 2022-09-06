梅啟明入稟告姪仔及看護　希望安排兒子返港醫病

已故樂壇天后梅艷芳的胞兄梅啟明今日（6日）在荃灣海濱花園舉行記者會，要求梅媽梅覃美金、照顧梅媽的鄭姑娘及1位網台節目主持人現身對質，又謂被3人電話封鎖，完全聯絡不上他們。

提到梅啟明早前入稟高院控告鄭姑娘及姪仔梅柏麟，問到最新發展，他稱要等對方回應才可以有下一步行動。而梅啟明之前指身在馬來西亞的兒子疑患癌病要向梅媽借錢醫病，梅媽要求梅啟明出示相關單據證明，梅啟明表示沒有單據，同行的友人陳小姐稱已聯絡立法會議員尋求協助，希望安排免費機票讓小朋友返港醫治，又指梅啟明現時流離失所，故希望申請到兒童宿舍讓梅啟明兒子返港後居住以及要籌募醫藥費。問到若梅媽不肯出手，是否會走投無路？梅啟明說：「我有其他途徑，相信會有啲睇唔過眼嘅人幫手。」

此外，梅啟明揚言要控告該網台節目主持人，他說：「喺個節目亂講，係惡性誹謗，侵犯咗我私隱，我要發告票畀佢。梅媽喺節目所講嘅嘢都係亂講，係受鄭姑娘教唆。（節目中邊啲係亂講？）話我賭錢，我邊有賭錢，係生安白造。（梅媽話前2個月畀過10萬生活費你？）唔係真，自從去年12月到依家都冇畀過生活費我。（佢話你玩女人？）我玩咩女人，憑咩本事。」對於梅媽爆梅啟明在美國有2名私生子，他承認在美國有2名兒子，是他跟第一任妻子所生。