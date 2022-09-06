台灣觀光工廠　登30米高「生命樹」玩極限運動

台灣有大大小小的觀光工廠開放給一般遊客參觀，讓大家了解不同產業的生產流程及文化。但剛於南投半山腰上試業、建築面積達5萬平方米的樹德半山夢工廠卻打破了固有框框，竟然想到將極限運動與冒險設施帶入廠內，更設有高達30.8米、約10層樓高，全球最大室內木構造「生命樹」，並同時設有文創市集等消閒元素，難怪試業不久便吸引逾20萬位訪客入場，成為了熱爆的話題景點！

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登樹頂賞風景 挑戰冒險設施

於60年代以代工製造起家的樹德塑膠廠，經過多年發展，現已成為擁有SHUTER、livinbox和oneu等收納用品品牌的樹德企業，而斥資US$1億（約HK$7.8億）興建的新廠房樹德半山夢工廠分為三期計劃，其中觀光工廠部分便已率先試業營運。訪客焦點幾乎都落在逾30米高、由木構造的「生命樹」上，訪客可沿386米長的「生命樹環樹步道」迴旋而上，亦可用攀岩岩點徒手爬上頂，登上最高處便能透過落地玻璃窗飽覽南投至台中美景。喜歡刺激的話，更可一試「樹心跳到底」，體驗以10秒極速垂降30米的滋味。與此同時還有台灣室內最高、達21米的「全面啟動夢境」攀岩牆，按難易度分為三條攀岩路線，無論大小朋友都可挑戰。工廠的1樓則設有在地小農創意伴手禮、文創手作市集、樹下書屋及餐廳等，而8樓則有多個台灣名牌進駐的展區及介紹台灣文化的港島文化館，消閒元素甚為豐富。「生命樹環樹步道」全票NT$100（約HK$26）。

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二氣化碳 多重玩法

對科普有興趣的朋友，則可到位於嘉義縣鹿草鄉馬稠後園區的冷研碳索館。作為全台首間二氧化碳主題觀光工廠，這裏提供多種趣味設施及活動讓你感受二氧化碳及乾冰的魅力。當中最具視覺效果的，首推場中的乾冰瀑布，簡單講場館利用熱水倒在乾冰所生的大量煙霧覆蓋整條梯級座位，身處其中感覺猶如置身仙境般夢幻，更是一流的打卡位！另一焦點係掉下附有白煙泡泡的泡泡樹，小孩們看到雀躍非常！而廠內會舉辦多種即場報名的手作體驗，必試的有漸層氣泡飲D.I.Y.，你可利用全台唯一不插電氣泡水機炮製的氣泡水，再加入果醋及蝶豆花水，便可製出帶有夢幻紫色漸變效果的健康氣泡飲品。一場來到，也別錯過到冷研食驗室品嘗全台唯一的乾冰魚丸啊！全票NT$200（約HK$51）。

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自製行李箱 全台唯一

創立於1979年的萬國通路，既為知名大廠作代工製造行李箱，自家品牌eminent亦行銷海外，3年前更在台南巿歸仁區開設了「萬國通路創意觀光工廠」，既是總部兼生產基地，亦同時成了全台唯一行李箱觀光工廠。大家除可透過劇場及觸控式裝置去了解行李箱的歷史演進和品牌故事，廠內呼應行李箱作為旅遊不可或缺的功能，特別以互動式投影炮製了一條世界光廊，讓你恍如置身4萬呎高空飽覽各地美景，而且戶外休憩區更放有遊艇讓大家上船打卡呢。廠內同時提供多款D.I.Y.教室，當中最吸引莫過於20吋行李箱自己搭配體驗，提供不同顏色的外殼、手把和輪子給你自行設計。當然也少不了特展區展示品牌歷來的經典出品，從中了解箇中精湛設計與工藝。免費入場（需預約）。

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醬油廠見識最大甕場

位於雲林縣西螺鎮、擁有全台最多醬缸暴曬甕場的瑞春醬油工廠，亦剛於今年6月通過經濟部觀光工廠評鑑標章，正式成為雲林第11家觀光工廠。訪客可見識全台唯一醬油製作過程，從黑豆的蒸煮、製麴到下缸日曝、裝瓶、包裝等，從中了解到醬油釀造經過，並可見識擁有約2,500多個古早陶甕的甕場何等壯觀。