李嘉欣破天荒一家三口同台　兒子Jayden口才了得

「大美人」李嘉欣（Michele）昨日（5日）偕老公許晉亨及兒子Jayden，出席紅館舉行的慈善音樂會，在關心妍、劉浩龍、李幸倪、糖妹及Tyson Yoshi演出前，Michele破天荒與丈夫和兒子同台致歡迎詞。見慣大場面的Jayden口才了得，率先歡迎一班善心的觀眾親臨紅館，並裝作疑惑地問雙親說：「為甚麼今晚我們會來到紅磡體育館呢？你哋唔係打算唱歌嘛！」然後對觀眾笑道：「大家可以放心，佢哋今晚都唔會唱歌！」便問到媽媽舉辦慈善音樂會的原因。

Michele表示：「我知道身邊好多小朋友同大朋友都有一個夢想，就是踏上紅館這個舞台表演。今晚咁啱係國際慈善日，好開心慈善音樂會可以幫佢哋實現夢想之餘，又可以做善事，都好多謝買飛入場的觀眾和捐贈善款嘅朋友。是次演唱會所籌得的所有善款均會捐贈予慈善基金，同埋我偶像蕭芳芳所成立的基金。」至於Julian亦在台上發言，感謝所有演唱會裏演出的嘉賓、台前幕後的工作人員，還有最重要鼎力支持他們的贊助商 。

蕭芳芳亦感謝Michele的善心，她說：「記得喺30年前，第一次見到大美人李嘉欣，就係拍電影《方世玉》。佢嘅美令我窒息，但卻美得很自然和溫柔，明亮眼神充滿夢想。嘉欣人美心更美，為幫有心人實現紅館夢，從而籌劃咗今次慈善演唱會。」又說當她要實踐夢想之際，就第一時間想起了自己的慈善機構，令她很感動！