Bugatti W16 Mistral　終極霸氣擔當

由Veyron到Chiron，在這近20年間，每輛Bugatti都是以超強大的8.0L 四渦輪增壓W16引擎作動力心臟。不過W16時代即將步進歷史，為此廠方特別打造了一款坐擁1,600ps驚人馬力的限量終極版W16 Mistral ，以作對標誌性W16引擎的一次霸氣告別。每輛售價500萬歐元，折合約港幣3,900萬(未連稅)。甫推出，99個限量配額瞬即清零，預計最快可於2024年初交車。

這款W16終極超跑，動力規格跟去年推出、僅限量30輛的Chiron Super Sport 300+相同，最大馬力及扭力分別為1,600ps及1,600Nm，2.5秒內可完成0-100km/h加速，極速490.484 km/h。它最大特色是車上每個部件設計不僅重定了新美學標準，還有助性能水平進一步發揮到極致。四橫間設計頭燈，不僅巧妙地向四輪驅動和四渦輪增壓致敬，其 3D表面能將所通過空氣匯集，並經輪拱排出，以改善空氣動力學阻力。面罩經重新設計，更寬廣更具立體感，且擔當着引擎散熱器進氣口的重要角色，為其供氣散熱，而車頭兩側進氣口則只專注於為中冷器提供空氣。惹人注目的X形尾燈設計靈感源自Bolide概念車，X形兩側的內部空間更已連接專為油溫冷卻器而設側散熱器通風管道，同時藉空氣進出產生壓降效果，更有效地管理引擎的中溫冷卻迴路。還有就是刻意採用不設車頂設計，好讓特設在頭枕後方的一對能在翻車時支撐汽車的整個重量的定制碳纖結構大口徑進氣口，史無前例地能為引擎每分鐘輸送約7萬升空氣。這種新進氣布局亦為駕駛者帶來如交響樂般的引擎聲浪。