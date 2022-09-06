泳兒騷前壓力爆燈開Live減壓　張敬軒亂入變身「樂壇社工」

張敬軒昨日（5日）化身「樂壇社工」，為10月2日假九展舉行演唱會的泳兒（Vincy）作「心理輔導」，他貼心支持令Vincy於直播期間感動爆喊，同時亦為即將開show的她打下強心針！

為宣傳演唱會，Vincy於社交平台進行直播，分享其演唱會理念，透露由3年前開始「暗黑系列」的音樂企劃，一直想在演唱及舞台上突破自己：「喺今年年初，同公司講可唔可以支持我，畀我好好任性咁做次自己心目中最唔一樣嘅演唱會，不論喺視覺、聽覺、舞台設計同節目內容，要畀觀眾打破對泳兒或音樂會嘅固有感覺，公司好支持，如果能夠做到大家心目中『Breaking』嘅演唱會，就已經達到我所想。」

Vincy在直播期間，吸引張敬軒、Tyson Yoshi、衛詩、王君馨及組合Per se的Sandy等收看，「亂入」直播的軒仔個唱是她新一個的里程碑：「我哋作為歌手，每幾年畀自己開一個演唱會，其實係個肯定，當然係會好忐忑，其實我可以話畀你聽，我又何嘗唔係呢？當然忐忑沒有分大細，每一個人都會覺得有各種嘅不安，無論係面對自己嘅表演等等，依家仲要加埋疫情嘅壓力，作為同公司嘅兄弟姊妹，喺隔離都覺得你好叻。」

對於Vincy轉型走「暗黑」路線，軒仔覺得是好事：「我以一個好了解生活當中嘅Vincy，同埋以一個大哥哥嘅身份，知道當你一個人過去經歷咁多，有各種壓力，仲要你係一個對自己要求咁高嘅人，我記得成日同Vincy做Show佢都會不斷去責備自己，『呢度有個音唔準。』、『呢度有個音唔靚。』你係最冇權去畀壓力自己嘅人，所以我好希望你可以好好去Enjoy呢個舞台。你嘅用心同埋你嘅努力，觀眾會睇到，所以畀心機，唱好啲歌，投入喺表演入面。」隨後軒仔又分享一些舞台經驗予Vincy，種種貼心舉動，令Vincy隨即感動爆喊，而一眾網民更謂有「軒公」之稱的軒仔應改名為「樂壇社工」，十分搞笑。

獲軒仔大力支持，Vincy謂：「軒仔係一個好好嘅前輩同朋友。佢一直睇住我事業同人生嘅高山低谷，亦都見證住我呢3年嘅蛻變，所以好感動佢入嚟畀我支持同做演唱會嘅貼士。佢講咗好多鼓勵嘅說話，畀信心我同埋幫我紓解壓力，所以好感動。」至於會否邀請軒仔任演唱會嘉賓，Vincy坦言十分希望：「所以喺live都有主動邀請，希望願望成真啦！」