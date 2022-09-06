不少男士對服用助性藥（壯陽藥）有疑問，是否即食即可發揮效用呢？助性藥是針對「海綿體細胞內訊息」而研發的口服藥，能加強陰莖勃起時的硬度，但它必須在兩個條件下才能充分地發揮藥效。第一，在性行為前的一個小時服用；第二，需要有配合性刺激。優點是讓男士感覺自然，生理反應並不是硬繃繃、機械式地強制產生；缺點則是由於兩個條件缺一不可，若男士在親熱過程中缺乏性慾、分心不專注、冇Mood、冇Feel，藥效便難以發揮了。

使用者方面，男性因糖尿病、脊髓傷害或高血脂症引發生理性/器官性的勃起機能障礙，或男性因心理焦慮因素而引發勃起功能障礙等，均有良好藥效。必須強調，助性藥只能幫助勃起機能，沒有治療早洩或提升性亢奮度之效用，使用者不可把助性藥誤當為壯陽補品或春藥。

雖然如此，並不是任何男士都適合服用助性藥，如年事已高、體能不佳、肝臟或腎臟功能差，必須慎用，應經由醫生調配較低劑量。助性藥絕對不可以跟硝化甘油類的藥物一起服用，以免導致低血壓甚至休克的危險。男士於開始服用助性藥之前必須求診並由醫生處方。服用期間若有疑問或感到不適，應立即停藥並徵求醫生意見。

李偉儀