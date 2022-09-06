幫周杰倫生夠3個　 昆凌宣布唔再生：打烊了！

「天王嫂」昆凌今日（6日）出席保健食品記招，晒出纖腰的她，難以想像於5月才剛誕下女兒Jacinda，花4個月便火速減掉5公斤（約11磅)。昆凌現場分享瘦身心得，以少油少鹽和每日做運動的方法減肥。她指有時兒子會爬在她身上，成為她的加重訓練。除飲食和做運動，她認為減肥最好有伴，她指的伴當然就是老公周杰倫（周董），結果老公比她瘦得更快更多，她笑言有時都會引誘老公吃消夜，但周董反過來叫她不要害他，講笑「吃消夜要有伴」。

昆凌與周董育有6歲大女Hathaway、4歲兒子Romeo和細女Jacinda，問她還要生第4胎嗎？她直言：「沒有，打烊了！」提到兒子Romeo擔任周董《粉色海洋》MV男主角，昆凌說：「我有跟導演說，兒子畫面太少了，還沒有看夠。」對兒子的第一次感到很滿意！她說當時陪着兒子拍攝，感受跟其他星媽一樣，很想趕快收工帶兒子回家，透露兒子只關心有沒有雪糕吃，十分搞笑，問到會否讓兒子出道時，昆凌稱言之尚早，又透露小女兒跟哥哥很似様。

至於大女則熱愛鋼琴，夫妻會時常陪着Hathaway練琴，問到周董是否嚴格的爸爸？昆凌說：「他走炫技路線，Hathaway看了會說『我也要』，以爸爸為榜樣，如講到鋼琴王子，Hathaway會說『鋼琴王子不是我爸嗎？』」