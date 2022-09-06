新谷真由　來自天堂的童顏巨乳

新谷真由因加入隊名帶有天堂含意嘅5人組合「para deeq」，所以被稱為來自天堂。（互聯網）

好多人都希望自己得到天上派來嘅福神眷顧，不過小弟就冇咁貪心咁大想頭，只係想有個好似天使咁靚嘅美少女欣賞一下，就已經心滿意足！如果大家都係咁諗，新谷真由來呢位來自天堂嘅童顏巨乳寫真女優就一定口啱胃口喇！

天然E奶

日本寫真界有好多不同類型嘅美人兒為大家獻上美色，有童顏兼有巨乳嘅美少女更係男士們最鍾意嘅類型。提到童顏巨乳女優，家陣寫真界最具人氣嘅就係大原優乃、本鄉柚巴同淺川梨奈，而除咗佢哋之外，今日同大家見面嘅新谷真由相信亦會成為大家嘅心頭好。

今年21歲嘅佢，樣子天真可愛，散發出一股惹人憐愛嘅柔弱稚氣，呢種鄰家女孩氣質相信冇男人會唔鍾意！而年紀輕輕嘅佢，肌膚固然相當鮮嫩，身材亦凹凸有致，原因係真由妹得到上天嘅眷顧，擁有一對天然E Cup美巨乳，配合纖巧嘅胴體，令呢對E奶顯得更為突出！

努力Keep Fit

喺好多男人眼中，真由可以話係惹火尤物，但係如果作為家長的話，應該會覺得佢唔係乖乖女，亦唔值得支持！因為阿妹喺2017年就放棄學業，高中未畢業就走去參加選美比賽，諗住投身藝能界搵食。雖然佢參加多次選美比賽都未能得獎，但後來被藝能事務所賞識，搵佢加入美少女組合「Pimm's」，之後就加入隊名帶有天堂含意嘅5人組合「para deeq」，所以拍寫真嘅時候，佢就被稱為來自天堂喇！

喺寫真事業方面，真由早前表示自己視人氣寫真女優大原優乃為偶像，希望好似佢咁胸大又腰幼，所以近期好努力咁做收腰運動，令身材變得更加婀娜多姿。

新谷真由現時主要以女子組合成員身份演出，從其社交網就可以留意到佢嘅演出情報，當然亦唔少欣賞埋阿妹嘅性感自拍照喇！

Profile

年齡：21歲

身高：4呎11吋

三圍：33E-23-33