踏入秋天又係時候去行山郊遊，只係有索女去行山會零舍興奮，皆因佢哋可以盡情玩野外露出兼打野戰，講緊係今日介紹嘅四仔作品劇情，睇住佢哋喺荒山野嶺瘋狂大戰，真係幾刺激！

勾起性趣

有野戰愛好者認為打野戰呢種玩法，令佢哋更加興奮，而呢套由Lesbea炮製嘅《Sweet Awakening》就話畀大家知，脫星試過之後，都話感覺相當刺激！搵嚟Josephine Jackson、Nathaly Cherie、Leanne Lace等美艷脫星演出，雖然以打野戰為賣點，但其實佢係一套浪漫愛情四仔作品，講資深野戰分子Josephine Jackson，有日帶同閨密一齊去行山，過程中分享佢打野戰嘅秘密同故事，估唔到勾起閨密嘅性趣，之後佢哋就搵埋男友體驗箇中嘅樂趣，自此便沉迷不已。片中嘅野外作戰場面拍得相當精彩又高質，係套相當唔錯嘅作品。

慾火焚身

一班熟女好空虛，於是去行山吸收吓大自然嘅空氣，估唔到愈行慾火愈盛，咁點算好？想知道嘅話，就要睇吓呢套由Naughty America出品嘅《Seduced By A Cougar #61》，搵嚟London River、Emily Addison、Ryan Keely等人氣巨乳熟女演出，故事講空虛寂寞嘅熟女，約埋班仔一齊行山，見到佢哋活力充沛，搞到春心大動，各出奇謀色誘對方，然後打番場野戰，令山上充斥着響亮嘅呻吟聲。

碟評

行山打野戰嘅主題作品，向來係四仔片廠嘅拿手好戲，只係講到拍得好睇，故事夠吸引，就非《Seduced By A Cougar #61》莫屬，原因在於呢個老牌系列作品，居然拍出新意思，加上曳曳場面夠刺激之餘，亦充滿喜感，實在令人驚喜。而《Sweet Awakening》嘅故事夠有趣又具官能刺激，同時帶出浪漫氣氛，值得一睇再睇。